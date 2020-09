Interia Drive Cup 2020 - podsumowanie eliminacji na Torze Kielce

Uczestnicy ostatniej eliminacji Interia Drive Cup mieli zapewnione to co w ściganiu najlepsze. Dużo jeżdżenia, szybką trasę i wspaniałą pogodę.

Zdjęcie /Agnieszka Kujawa /

Zawody poprzedził piątkowy trening, oraz sobotnie poranne eliminacje. Czasówka pozwoliła na ustawienie numerów startowych w taki sposób, by zminimalizować możliwość dogonienia się na trasie, co pozwoliło na start co 20 sekund.

130 zawodnikom trasa w dół kieleckiego toru zapewniła maksimum emocji i walka o miejsca w klasach i grupach trwała do ostatniego przejazdu.

Wszystkie wyniki znajdziecie www.drivecup.pl

Ostatnia eliminacja odbędzie się na Silesia Ring 7 listopada.