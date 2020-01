Dakar 2020: Al-Attiyah mierzy w czwórkę

Trzykrotny zwycięzca Dakaru Nasser Al-Attiyah wyruszy na trasę w roli faworyta z zamiarem wygrania pierwszej edycji w Arabii Saudyjskiej. * Wśród rywali lidera teamu Toyota Gazoo Racing będą nie tylko jego koledzy z zespołu - Giniel de Villiers, Fernando Alonso i lokalny kierowca Yazeed Al Rajhi. Zespół X-Raid z takimi gwiazdami, jak Stéphane Peterhansel i Carlos Sainz będzie szukał rewanżu za ubiegłoroczną przegraną. * Kolejny były zwycięzca, Joan “Nani" Roma za kierownicą Borgwarda, chce włączyć się w walkę Toyoty i Mini.

Nasser Al-Attiyah wygrywał Dakar do tej pory co 4 lata: w latach 2011, 2015 i 2019. Ale w Dakarze rachunek prawdopodobieństwa rzadko się sprawdza. Zgodnie z tą regułą Katarczyk powinien wygrać po raz kolejny w 2023, ale bez wątpienia jest faworytem w tym roku. W styczniu 2019 pojechał wręcz koncertowo i nie dał szans rywalom, a potem w ciągu całego sezonu nadal imponował świetną formą, chociaż w październiku nie wygrał po raz szósty z rzędu Rajdu Maroka.



Status faworyta dla Nassera Al-Attiyah jest czymś oczywistym w terenie o doskonale znanej mu charakterystyce, tym bardziej, że Toyota Hilux to konstrukcja bardzo dojrzała i dopracowana. To samo można powiedzieć o jego koledze z zespołu Ginielu de Villiers, który wygrał Rajd Maroka i pokazał, że trzeba go traktować poważnie, mówiąc o faworytach tegorocznego Dakaru. Dla Fernando Alonso w takim samym pick-upie tegoroczny Dakar będzie jednym z pierwszych doświadczeń w cross country, ale jego umiejętności, bogate doświadczenie i zdolność adaptacji do nowych warunków sprawiają, że będzie obiecującym nowicjuszem, tym bardziej, że jego pilotem będzie pięciokrotny zwycięzca Dakaru na motocyklu Marc Coma.

Trasa Dakaru 2020 zaprojektowana z myślą o tych, którzy wykażą się najlepszą wytrzymałością, umiejętnościami nawigacyjnymi i opanowaniem będzie wielkim wyzwaniem nawet dla najlepszych. Stéphane Peterhansel, 13-krotny zwycięzca zawsze należy do grona faworytów. Po jego prawej stronie zasiądzie Paulo Fiuza, który zastąpi Andreę Peterhansel, żonę Stephane’a. “Mr Dakar" z pewnością będzie jednym z najgroźniejszych rywali Nassera Al Attiyah na drodze do zwycięstwa, podobnie jak jego kolega z zespołu Mini X-Raid, Hiszpan Carlos Sainz, który stanie na starcie nie po to, aby zaliczyć kolejny Dakar w swojej kolekcji... Siłę rażenia zespołu X-Raid wzmocni Kuba Przygoński, czwarty w ubiegłorocznej edycji - bardzo wysoki numer 303, czwarty w kolejności to dowód uznania dla kierowcy Orlen Teamu - oraz Argentyńczyk Orly Terranova, który zdobył puchar świata w rajdach Baja w 2019, co powinno być poważnym ostrzeżeniem dla rywali.

Joan “Nani" Roma, kolejny ekspert od wydm, podjął nowe wyzwanie, wybierając pojazd niemieckiego konstruktora Borgward. Hiszpan, drugi w 2019 za Nasserem Al-Attiyah, liczy na walkę o czołowe miejsca. Taki sam cel ma Saudyjczyk Yazeed Al Rajhi, który po siódmej pozycji w 2019, będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony przed swoimi kibicami, będąc jedynym kierowcą z Arabii Saudyjskiej zaliczanym do grona faworytów rajdu.