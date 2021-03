Pięć firm złożyło oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe na Dolnym Śląsku - podała we wtorek GDDKiA.

Reklama

Zdjęcie /GDDKiA

Przetarg ogłoszony przez GDDKiA obejmuję opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) i programem funkcjonalno-użytkowym, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka A4 od Krzyżowej do Legnicy.

Reklama

Chodzi o dokumentację dotyczącą 36-kilometrowego odcinka A4, który ma zostać rozbudowany w istniejącym śladzie do dwóch jezdni wyposażonych w trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. "Miejscami będzie to budowa nowej jezdni autostrady równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejącej. Warianty budowy/rozbudowy autostrady zostaną opracowane w ramach dokumentacji STEŚ-R" - podała w czwartek w komunikacie GDDKiA.



Oferty w przetargu zgłosiło pięć firmy. Najtańsza z oferty opiewa na około 10,8 mln zł, a najdroższa - 14,8 mln zł. GDDKiA zamierza przeznaczyć na to zamówienie około 12,4 mln zł.