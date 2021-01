Wpłynęły oferty na nowy odcinek A2

Siedem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę około 18-kilometrowego odcinka autostrady A2, pomiędzy miejscowością Malinowiec a węzłem Łukowisko – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie /Adam Wysocki /East News

"To ostatnie z czterech toczących się postępowań przetargowych na przedłużenie autostrady od Siedlec do Białej Podlaskiej, na które poznaliśmy oferty" - podała GDDKiA w piątek w komunikacie prasowym.

Złożone oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę liczącego około 18 km odcinka autostrady A2 pomiędzy rejonem miejscowości Malinowiec a węzłem Łukowisko opiewają na kwoty od 528,9 mln zł do ponad 791,8 mln zł. "Na realizację tej inwestycji przewidzieliśmy kwotę 690 303 096,29 zł" - podała GDDKiA.



W ocenie złożonych ofert będą brane pod uwagę cena, gwarancja, termin wykonania. "Każdy z wykonawców zaproponował skrócenie czasu realizacji o trzy miesiące (z 36 do 33) oraz wydłużenie gwarancji z 5 do 10 lat na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem" - podano w komunikacie.



GDDKiA zakłada, że umowa z wykonawcą - jeśli nie będzie odwołań - zostanie podpisana w kwietniu 2021 r. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane zostało na grudzień 2021 r.



Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 18 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną też drogi do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.



Obecnie toczą się cztery postępowania przetargowe dotyczące zaprojektowania i budowy w sumie 63 kilometrów autostrady A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. W grudniu ogłoszony został przetarg na projekt budowlany 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią.



W sierpniu ub. roku oddano do użytku ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 roku podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.



W przypadku środkowego odcinka węzeł Groszki - węzeł Gręzów w grudniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną w przetargu. "18 stycznia br. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zakończył kontrolę uprzednią bez zastrzeżeń. Po otrzymaniu gwarancji należytego wykonania umowy niezwłocznie podpiszemy umowę" - podała GDDKiA.



W województwie łódzkim i mazowieckim trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.