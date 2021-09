Wielu chętnych na budowę 11 km drogi S19

Długość tego odcinka, który będzie też częścią Via Carpatia, to 11,6 km.

Najniższą ofertę na kwotę ponad 1,25 mld zł złożyła firma Intercor.

Pozostałe oferty złożyły: Budimex - ponad 1,4 mld zł; konsorcjum firm Metrostav Infrastructure (lider), Metrostav Polska (partner) - ponad 1,4 mld zł; PORR SA - ponad 1,5 mld zł; konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider), Acciona Construcción (partner) - ponad 1,6 mld zł; konsorcjum firm Stecol Corporation (lider), Skabud i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI (partnerzy) - ponad 1,7 mld zł; Polaqua - ponad 1,8 mld zł i Strabag - też ponad 1,8 mld zł.

Odcinek będzie miał ok. 11,6 km długości. W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Strzyżów-Żarnowa, który zlokalizowany będzie w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R.

W ramach inwestycji powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica - Jawornik i Jawornik - Domaradz.

Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Domaradz, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna służąca także m.in. służbom ratowniczym jako wjazd awaryjny na S19 przez Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik, które powstanie w ramach budowy odcinka Babica-Jawornik.

Wykonawca tego odcinka będzie musiał też wybudować m.in. 7 estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największą estakadę o długości ok. 1,1 km rozpiętą nad doliną na filarach o wysokości ok. 100 m od poziomu terenu. Powstanie również 6 wiaduktów, 3 przejścia dla zwierząt.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Dlatego już na etapie opracowania koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża.

Na terenie, na którym powstanie odcinek występuje m.in. 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Do tej pory oddano do ruchu ponad 30 km, ponad 64 km jest w realizacji, a ok. 74 w przygotowaniu.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Droga ta będzie w Polsce częścią szlaku Via Carpatia.



