Umowa na Wschodnią Obwodnicę Warszawy rozwiązana!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozwiązała umowę na wykonanie koncepcji programowej jednego z odcinków Wschodniej Obwodnicy Warszawy - poinformowała GDDKiA w poniedziałkowym komunikacie. Chodzi o odcinek trasy S17 od węzła Ząbki do węzła Zakręt.

GDDKiA podkreśliła jednocześnie, że rozpoczęła już przygotowania do przetargu na wybór projektanta, który dokończy koncepcję programową tego odcinka trasy.



W komunikacie poinformowano, że powodem rozwiązania umowy było miedzy innymi niskie zaawansowanie procentowe realizacji projektu.



GDDKiA planuje ogłosić nowy przetarg we wrześniu 2020 roku i szacuje, że w połowie 2022 roku będzie mieć kompletną dokumentację, co oznacza, że ogłoszenie przetargu w systemie "projektuj i buduj" może nastąpić na przełomie 2022 i 2023 roku.



Dyrekcja przypomina, że w czerwcu 2019 roku zawarta została umowa z konsorcjum firm, którego liderem był Complex Projekt. W ciągu 12 miesięcy projektant był zobowiązany opracować elementy koncepcji programowej, w tym wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną, jak i uzyskać niezbędne decyzje, np. zatwierdzenie projektu robót geologicznych przez marszałka województwa mazowieckiego.



Wschodnia Obwodnica Warszawy biegnąca pomiędzy węzłami Drewnica i Lubelska o długości ok. 16,3 km, stanowi część Warszawskiego Węzła Drogowego, została podzielona na trzy odcinki: węzeł Drewnica - węzeł Ząbki, węzeł Ząbki - węzeł Zakręt i węzeł Zakręt - węzeł Lubelska.



Na pierwszym z odcinków dobiegają końca prace związane z opracowaniem elementów koncepcji programowej wraz z dokumentacją geologiczną. Po pozyskaniu finansowania na etap realizacji robót, pod koniec czerwca tego roku, GDDKiA planuje ogłosić przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w systemie "projektuj i buduj". Szacowane lata realizacji to 2021-2024. Z kolei na trzecim odcinku pomiędzy węzłami Zakręt i Lubelska trwają prace budowlane. Zgodnie z umową termin zakończenia robót upływa w kwietniu 2021 roku.