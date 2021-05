Ułatwienia na budowanym odcinku autostrady A1

Od wtorku 1 czerwca kierowcy jadący odcinkiem budowanej autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem mogą liczyć na znaczne ułatwienia i skrócenie czasu przejazdu - poinformował rzecznik łódzkiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski.

Zdjęcie Budowa A1 pod Łodzią /

Reklama

"W Jeżowie zlikwidowane zostaną dwa tymczasowe ronda, co pozwoli jadącym budowaną A1 na kierunku północ - południe zachować płynność jazdy, bez konieczności oczekiwania i przejazdu przez ciasne ronda. Kolejnym ułatwieniem, tym razem dla okolicznych mieszkańców, będzie oddanie wiaduktu na drodze powiatowej łączącej Siomki z Parzniewicami. Przejazd z jednej strony budowanej drogi na drugą będzie się odbywał bezkolizyjnie, a zatem znacznie szybciej, bezpieczniej i bez konieczności przymusowych postojów. Na wiadukcie powstał wygodny chodnik, a więc także piesi, przechodzący z jednej strony budowy na drugą, będą bezpieczniejsi, bo nie będą musieli przekraczać szerokiej i ruchliwej jezdni" - wyjaśnił Zalewski.

Reklama

GDDKiA zapowiada również zmiany w organizacji ruchu, które będą dotyczyć głównie mieszkańców okolicznych miejscowości. Aby wyjechać na trasę główną, będą musieli dotrzeć do węzła Kamieńsk lub do węzła Piotrków Trybunalski Południe, zależnie od tego, czy będą chcieli jechać w kierunku południowym, czy północnym. Jest to już rozwiązanie docelowe.

Wprowadzenie w życie nowej organizacji ruchu przewidywane jest około godziny 8 i potrwa do ok. 11. W tym czasie należy spodziewać się incydentalnie dodatkowych utrudnień i zatrzymań ruchu na czas kilka do kilkunastu minut.

Natomiast od środy 2 czerwca kolejne ułatwienia w komunikacji lokalnej zyskają mieszkańcy okolic budowanego odcinka A autostrady A1 Tuszyn - Piotrków Trybunalski. W godzinach przedpołudniowych drogowcy planują przekazanie trzech wiaduktów nad budowaną trasą. Chodzi o obiekty na drogach lokalnych: Sierosław - Imielnia, Doły Brzeskie - Przydatki oraz Karlin - Papieże.

"Znakomicie poprawi to możliwości przemieszczania się z jednej strony budowy na drugą, bez konieczności korzystania z objazdów. Warto podkreślić, że powyższe zmiany należy uznać za rozwiązanie docelowe" - dodał Zalewski.

Zakończenie prac na wiaduktach i przekazanie ich do użytkowania pozwoli kontynuować roboty w innych miejscach, m.in. przy dolnym przejeździe pod budowaną trasą na drodze Dąbrówka - Mąkoszyn, który będzie niedostępny od 8 czerwca przez około dwa tygodnie.



***