Stanęły prace na budowie zakopianki. Nowa umowa rozwiąże problemy?

​Wykonawca budowanego odcinka nowej zakopianki Lubień - Naprawa podpisze umowę, która pozwoli GDDKiA na przyspieszenie wypłat należnych wynagrodzeń bezpośrednio podwykonawcom - ustalono na spotkaniu konsorcjum IDS-BUD i Altis Holding i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie Prace na budowie zakopianki niemal stanęły /GDDKiA GDDKiA płaci na czas firmom budującym nową Zakopiankę

Spotkanie odbyło się po tym, jak część podwykonawców zablokowało zakopiankę, domagając się zapłaty za wykonane prace na tym odcinku. Dotyczy to pieniędzy niezapłaconych przez wykonawcę. Rozmawiano także o kontynuacji budowy zgodnie z harmonogramem, bowiem prace na budowie niemal stanęły. Nie wykonuję jej podwykonawcy, a opóźnienie już wynosi około 3 miesięcy.

"W trakcie spotkania obydwie strony potwierdziły wzajemnie, że deklarują zawarcie dwustronnego porozumienia w sprawie bezpośredniego przekazu zaległych wynagrodzeń części podwykonawców, których prace potwierdzi IDS-BUD, z bieżących faktur wystawianych przez wykonawcę" - poinformowała w środę rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.



Jak dodała, ustalono, że IDS-BUD podpisze umowę przekazu i dostarczy dokument do Oddziału GDDKiA w Krakowie 27 maja br., natomiast GDDKiA do 28 maja przekaże IDS-BUD listę pozostałych wniosków podwykonawców, usługodawców i dostawców z kwotami spornymi. Wykonawca ma w tej kwestii zająć stanowisko do 2 czerwca. Rzeczniczka wskazała, że wszystkie te ustalenia pozwolą na przyspieszenie należnych wypłat bezpośrednio przez GDDKiA.



Mikrut podkreśliła, że Generalna Dyrekcja konsekwentnie i bez zbędnej zwłoki wypłaca pieniądze podwykonawcom, na podstawie dokumentów potwierdzających wykonane prace. Do GDDKiA zgłosili się także podwykonawcy, którzy nie mieli potwierdzeń od wykonawcy, że prace zostały zrealizowane.



Podczas spotkania poruszono także kwestię prowadzenia budowy przez wykonawcę, który zobowiązał się do przedłożenia dodatkowych opracowań w zakresie badań sejsmicznych, prowadzonych w rejonie podpory estakady zagrożonej osuwiskiem, i przedstawienia harmonogramu dalszej budowy obiektu.



Odcinek S7 Lubień - Naprawa o długości 7,6 km jest poprowadzony częściowo na estakadach w górzystym terenie. Koszt tego odcinka według kontraktu przekracza 521 mln zł.



Konsorcjum budujące odcinek zakopianki Lubień - Naprawa zaangażowało 188 podwykonawców i usługodawców. W miniony piątek kilkunastu podwykonawców tego odcinka wyjechało ciężkim sprzętem na zakopiankę, domagając się zapłaty zaległości. Konsorcjum tłumaczyło, że zaległości finansowe są związane z dodatkowymi pracami m.in. przy nieprzewidzianych wcześniej osuwiskach.

GDDKiA próbuje wyrównywać zaległości i mobilizować głównego wykonawcę. Opóźnienie rośnie, a jeśli prace nie zostaną wznowione, konieczne będzie zerwanie umowy i wyłonienie nowego wykonawcę. A to oznacza wielomiesięczny przestój i potężne opóźnienia.