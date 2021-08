S3 - tak powstaje najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawca przekroczył już 50 proc. zaawansowania drążenia tunelu, który znajduje się pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą (Dolny Śląsk). To najważniejszy element budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków - Kamienna Góra Północ. W sumie powstać tam mają dwa tunele drogowe - TS-26 o długości ok. 2 300 m i TS-32 o długości ok. 320 m.

Na konstrukcję tunelu TS-26 składają się: dwie nawy główne dla ruchu pojazdów - lewa (wschodnia) o długości 2 301,88 m oraz prawa (zachodnia) o długości 2 272,20 m, osiem przejść ewakuacyjnych poprzecznych i jeden przejazd awaryjny w środku tunelu. Zaawansowanie na nitce wschodniej wynosi obecnie 52,7 proc., a na nitce zachodniej - 50,09 proc. Tempo drążenia tunelu wynosi średnio ok. 252 mb miesięcznie (dla obu naw łącznie). Przy zachowaniu dotychczasowego tempa prac przewiduje się, że termin przebicia tunelu przypadnie w pierwszej połowie 2022 roku. Obecnie na obiekcie TS-26 pracuje dziennie średnio 81 maszyn i około 90 pracowników. Wykonawca przystąpił już również do realizacji dwóch z ośmiu przejść poprzecznych łączących obie nawy tunelu. W całości zakończono już przejście poprzeczne nr 7, a na ukończeniu jest budowa kolejnego.



Tunel TS-26 drążony jest nową austriacką metodą NATM, która została wybrana m.in. ze względu na budowę geologiczną górotworu, duży przekrój poprzeczny tunelu oraz jego długość. Podstawową zasadą metody NATM jest dążenie do wykorzystania możliwie w jak największym stopniu efektu samonośności górotworu, będącego podstawowym elementem obudowy wstępnej. Najważniejszymi czynnościami przy tej metodzie drążenia tunelu jest prawidłowe wykonanie wyłomu dla wykorzystania naturalnego rozkładu naprężeń oraz bezzwłoczne wykonanie obudowy wstępnej.



Budowa TS-26 najdłuższego tunelu drogowego w Polsce

Na krótszym tunelu drogowym (TS-32) w ciągu S3 zakończono prace związane z wykonaniem wykopu oraz zabezpieczeniem skarp. Wykonawca przystąpił do realizacji betonowych segmentów tunelu, których będzie w sumie 27 sztuk. Tunel drogowy TS-32 realizowany jest metodą górniczą w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie.



Termin zakończenie wszystkich prac budowlanych na tym odcinku to II połowa 2023 roku. Umowna wartość całej budowanej drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki szacowana jest na prawie 2,5 mld zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.



