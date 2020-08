Rusza remont autostrady A4 w województwie opolskim

Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się remont jezdni północnej autostrady A4 (kierunek Wrocław), który będzie realizowany na ponad 12-kilometrowym odcinku, pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle.

Zdjęcie /GDDKiA /

Wykonawcą remontu jest ADAC LEWAR Sp. z o.o. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę około 26 mln zł brutto. Remont jest realizowany w formule "zaprojektuj i wyremontuj", co oznacza, że w pierwszej kolejności wykonawca opracował projekt remontu autostrady, a następnie na podstawie tego projektu przystępuje do robót w terenie.

W ramach umowy wydłużony zostanie istniejący przejazd awaryjny oraz wymienione zostaną warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni północnej autostrady A4 (ścieralna i wiążąca). Ponadto umowa obejmuje również: remont odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, remont obiektów mostowych, montaż punktowych elementów odblaskowych, profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą, montaż barier linowych na przejazdach awaryjnych, wymianę barier betonowych.

Od środy, 5 sierpnia wykonawca będzie wprowadzał w terenie zmianę organizacji ruchu, która będzie polegać na ustawianiu barier separacyjnych na jezdni południowej (w kierunku Katowic). Natomiast od soboty, 8 sierpnia rozpocznie się remont docelowy. Podczas prowadzenia prac jezdnia północna (w kierunku Wrocławia) będzie całkowicie zamknięta. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową w kierunku Katowic. Do odseparowania przeciwnych kierunków ruchu zastosowane będą bariery separacyjne.

Aby ograniczyć wielkość zatorów zdecydowano, że prace remontowe będą prowadzone w dwóch etapach:



- ETAP 1 odc. od km 256,7 do km 264 - przekrój "2+1" na odcinku od km 256,7 do km 260,3 (Odcinek 1 po dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia i jeden pas w kierunku Katowic), a następnie poprowadzenie ruchu w przekroju "2+2" po jezdni południowej na odcinku od km 260,3 do km 264 (odcinek 2 po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia).



- ETAP 2 odc. od km 264 do km 269,5 - przekrój "2+2" na wysokości MOP Góra Św. Anny oraz na odcinku od Góry Św. Anny w kierunku węzła Kędzierzyn-Koźle - po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia. Przy tym etapie realizacji robót zostanie zamknięty MOP Wysoka; wjazd i wyjazd z MOP-u Góra Św. Anny zostanie utrzymany.

Zakończenie prac na remontowanym odcinku autostrady A4 planowane jest w listopadzie br.

Na odcinkach dojazdowych do odcinka prowadzonych robót oraz na całej długości remontowanego odcinka jezdni południowej w pasie rozdziału w odstępach 1 km będzie wystawiona woda dla podróżnych. Podczas prowadzenia prac będą występowały utrudnienia w postaci tymczasowej zmiany organizacji ruch oraz ograniczenia prędkości. Informacje przypominające o prowadzonym remoncie będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści.