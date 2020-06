Rusza budowa dwupasmowej Zakopianki do Nowego Targu

​Wojewoda Małopolski wydał decyzję zezwalającą na realizację drogi krajowej nr 47 z Rdzawki do Nowego Targu. 25 czerwca 2020 r. rozpoczęły się prace budowlane na tym odcinku Zakopianki.

Zdjęcie Korki w Nowym Targu /Michał Adamowski /Reporter

Umowa na realizację DK47 pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem w trybie "projektuj i buduj" została podpisana we wrześniu 2018 r. z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych "INTERCOR" z Zawiercia. Koszt inwestycji to ponad 880 mln zł. Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym), o długości 16,1 km z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. Budowa obejmuje ponadto wykonie 27 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty), dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, kanalizacji i odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt).



Najdłuższy wiadukt tej trasy, który powstanie w Nowym Targu, będzie miał 850 m długości, a drugi co do wielkości w miejscowości Lasek będzie miał prawie 690 m długości. Różnica poziomów pomiędzy początkiem odcinka i węzłem Nowy Targ Południe będzie wynosiła 190 m.



Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na tym odcinku panuje średni ruch dobowy na poziomie 14 007 - 18 082 pojazdów/dobę. W okresie weekendów, ferii i wakacji ruch ten znacznie wzrasta, tworzą się spiętrzenia ruchu, co świadczy o wyczerpaniu przepustowości przekroju jednojezdniowego drogi. Sytuację komplikują liczne zjazdy, zabudowa wzdłuż istniejącej drogi, ruch pieszych, co stwarza duże utrudnienia w ruchu tranzytowym oraz lokalnym. W Nowym Targu krzyżują się drogi krajowe nr 47 i 49 oraz droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca, rozprowadzające ruch na Podhalu. Budowa nowej dwujezdniowej drogi w nowym śladzie jest konieczna dla poprawy bezpieczeństwa i obsługi ruchu. Umożliwi ona szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju. Zakończenie budowy jest planowane w III kwartale 2023 r.