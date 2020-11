Przetarg na kolejny odcinek autostrady A2

​Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na drugi z czterech odcinków autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską

Zdjęcie Od przetargu do realizacji droga daleka, ale to zawsze krok naprzód /Łukasz Jóźwiak /Reporter

Przetarg dotyczy drugiego z czterech odcinków autostrady A2, która powstanie między Siedlcami a Białą Podlaską - łącznie 63 km. Autostrada będzie tu budowana po nowym śladzie.

Ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę około 12,5-kilometrowego fragmentu A2 pomiędzy węzłem Łukowisko a rejonem miejscowości Swory zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.



Wykonawcy mają możliwość wyboru rodzaju nawierzchni - sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.



Przed tygodniem ogłoszono już przetarg na odcinek autostrady A2 miedzy Siedlcami a miejscowością Malinowiec, który liczyć będzie prawie 19 km. Przetargi na dwa pozostałe odcinki - Mangowiec-Łukowisko (18 km) i Swory - Biała Podlaska (ponad 14 km) mają być ogłoszone jeszcze w listopadzie.



"Zostanie nam 32-kilometrowy odcinek do granicy państwa (z Białorusią). W tym momencie odbieramy koncepcję programową, wierzę w to, że będziemy w stanie ogłosić niebawem przetarg również na ten ostatni odcinek" - powiedział podczas wideokonferencji p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.



Jak dodał, zachodnia część autostrady A2 jest wykonana. "Musimy dociągnąć tę nitkę wschodnią. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ją domknąć do 2025 roku" - powiedział.



Od sierpnia 2020 r. kierowcy korzystają już z ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego, oddaną do ruchu w 2012 r. Jak informuje GDDKiA, wiosną tego roku zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady na trasie Mińsk Mazowiecki - Siedlce pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. W przypadku odcinka węzeł Groszki - węzeł Gręzów toczy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Wybór najkorzystniejszej oferty jest planowany w listopadzie tego roku.



Trwa także opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu na odcinku Warszawa- Łódź. Równocześnie Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Łodzi i Warszawie prowadzą postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych w tym zakresie. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.



Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie "Projektuj i buduj". Budowa ma potrwać około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2025 r.