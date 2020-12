Przetarg na budowę autostrady A2 do granicy

Ogłoszono przetarg na projekt 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią (Lubelskie). Termin składania ofert wyznaczony został na 3 lutego przyszłego roku – poinformowała GDDKiA.

Zdjęcie /Mateusz Jagielski /East News

"Jesteśmy zdeterminowani, aby wybudować autostradę A2 w pełnym jej przebiegu, czyli do granicy państwa" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Adamczyk przypomniał, że w lecie oddany został do użytku odcinek tej autostrady między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim; rozpoczęła się realizacja odcinków między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami, a w przetargu na realizację znajduje się fragment od Siedlec do Białej Podlaskiej.



"Dzisiaj pora na kolejny krok: szukamy wykonawcy projektu budowlanego dla odcinka od Białej Podlaskiej do granicy. Po jego otrzymaniu ogłosimy przetarg na budowę" - zapowiedział Adamczyk.



Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, podkreślił, że budowa autostrady A2 konsekwentnie postępuje. "Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym dziś przetargu, przybliży nas do budowy ostatnich 32 kilometrów" - powiedział.



Przetarg na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy 32-kilometrowego fragmentu A2 na odcinku od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią.



Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa. Zaprojektowany zostanie węzeł drogowy Dobryń oraz parking buforowy dla pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawą celną na terminalu Koroszczyn, do wykorzystania w przypadku dużej kolejki na przejściu granicznym w Kukurykach.



Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 3 lutego 2021 r., a podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na maj 2021 r.



W sierpniu tego roku oddany został do użytku ponad 15 km odcinek A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady: pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.



W przypadku środkowego odcinka, węzeł Groszki - węzeł Gręzów, w grudniu wybrano najkorzystniejsza ofertę w przetargu na projekt i budowę. W toku są postępowania przetargowe dla czterech kolejnych odcinków pomiędzy węzłami Siedlce Zachód a Biała Podlaska.

Reklama

***

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

Zagłosuj i wygraj. CODZIENNIE CZEKA OD 20 000 zł do 40 000 zł!



Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!