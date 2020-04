Prace nad nowym odcinkiem drogi S7 mają się dobrze

W ponad 20-procentach zaawansowane są prace na budowie ponad 13-km odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do węzła Szczepanowice w województwie małopolskim. Termin zakończenia inwestycji, zapisany w umowie, to pierwszy kwartał 2021 roku.

Zdjęcie /Wojciech Stróżyk /Reporter

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Iwona Mikrut, na budowie, trwającej od września zeszłego roku, zaawansowanie prac w zakresie robót mostowych osiągnęło ponad 26 proc., a w zakresie robót drogowych - prawie 21 proc.



Dzięki sprzyjającej aurze prace były kontynuowane także bez większych przerw w okresie zimowym. Aktualnie wykonywane są wykopy, nasypy i prace przy wznoszeniu podpór obiektów mostowych.



"Podczas prowadzenia prac wszystkie zalecenia oraz obostrzenia, wprowadzone z uwagi na epidemię koronawirusa, są przestrzegane" - zaznaczyła przedstawicielka GDDKiA.



Zgodnie z umową podpisaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w styczniu 2018 roku, odcinek w systemie "zaprojektuj i zbuduj" realizuje portugalska firma Mota-Engil Central Europe. Koszt inwestycji wyniesie ponad 508 mln zł.



Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę 13,1-km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7, węzłów drogowych łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym, niezbędnych obiektów inżynierskich, a także dróg dojazdowych.



Trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma, 10 wiaduktów, a także przejścia dla zwierząt, przejazdy gospodarcze i estakada o długości ponad 680 metrów nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.



Przyszły prawie 56-km odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Igołomska w Krakowie został podzielony na trzy części realizacyjne. Są to: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 13 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.



Odcinek od węzła Widoma do granic Krakowa ma wybranego wykonawcę - we wrześniu zeszłego roku GDDKiA podpisała umowę w tej sprawie z włoską firmą Salini Impregilo. Koszt tej inwestycji przekroczy 1,072 mld zł. Zadanie ma zostać wykonane w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy. Obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.



Odcinek od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice), z powodu protestów mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim ma uchyloną decyzję środowiskową dla fragmentu trasy projektowanego w rejonie ich miejscowości.



Dlatego w ramach tego odcinka wyodrębniono dwa etapy - etap Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów (z węzłem) ma już wybranego wykonawcę, z którym wkrótce powinna zostać podpisana umowa. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor za 752,9 mln zł. Termin realizacji zadania wynosi 31 miesięcy od daty podpisania umowy.



Z kolei etap oprotestowany został wyłączony i będzie musiał uzyskać nową decyzję.