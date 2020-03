Pierwszy krok ku budowie nowego odcinka S11

​12 firm złożyło ofertę na opracowanie projektów drogi S11 pomiędzy Ostrowem Wlkp. a Kórnikiem (woj. wielkopolskie) - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w drugim kwartale.

GDDKiA podała w komunikacie, że najniższą ofertę, na kwotę 13,1 mln zł, złożyła firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., a najwyższą - na kwotę 26,5 mln zł - firma Value Engineering Sp. z o.o. Dyrekcja na realizację zadania przeznaczyła niespełna 14,7 mln zł. Zwycięzca przetargu będzie miał 45 miesięcy na wywiązanie się z umowy.



Wyłoniony w przetargu wykonawca ma wykonać kolejny etap prac projektowych, czyli Studium Ekonomiczno-Techniczno-Środowiskowe wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Koncepcji Programowej z dokumentacją geologiczno-inżynierską dotyczącą budowy S11 pomiędzy Ostrowem Wlkp. a Kórnikiem.



Jak poinformowano obecny przetarg to wynik odstąpienia od umowy przez GDDKiA, z winy dotychczasowego wykonawcy - firmy JPL Project Sp. z o.o. Kontrakt z przedsiębiorstwem został podpisany w styczniu 2018 r. "Pod koniec roku wykonawca ukończył pierwszy etap projektowania (Studium Korytarzowe), który wiosną poprzedniego roku pozwolił zorganizować spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin, przez które planowana jest S11" - podała Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA.



"17 lipca 2019 r. wykonawca poinformował, że na skutek m.in. wypowiedzenia umów kontrahentów oraz liczne odejścia pracowników, wycofał wniosek o restrukturyzację firmy i rozpoczął procedowanie wniosku o jej upadłość" - przekazała Cieślak. Dyrekcja odstąpiła od umowy z JPL Project 10 października 2019 r. "Naliczyliśmy dotychczasowemu wykonawcy stosowne kary umowne i niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowania nowego przetargu" - poinformowano.



Według informacji GDDKiA w sprawie pozostałych odcinków S11 przebiegających przez woj. wielkopolskie, tj. fragmentów Szczecinek - Piła, Ujście - Oborniki, Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik, a także Ostrów Wielkopolski - Kępno, trwają obecnie prace związane z opracowaniem Studiów Ekonomiczno-Techniczno-Środowiskowych.



Według planów GDDKiA droga ekspresowa S11 połączy Pomorze Środkowe przez Poznań z aglomeracją Śląską. Będzie miała długość ponad 600 km. Obecnie wg informacji GDDKiA do kierowcy mają do dyspozycji ponad 120 km S11, kolejne 32 km jest w realizacji, a 48 km w przetargu. "W przygotowaniu jest także ponad 400 km trasy, by po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zapewnieniu finansowania, można było przystąpić do dalszego kroku, czyli ogłoszenia przetargów na realizację" - poinformowała Dyrekcja. Ostatni odcinek S11 ma zostać oddany w 2028 r. Po ukończeniu trasy przejazd samochodem osobowym z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z A1 ma potrwać nieco ponad 5 godz.



Obecnie według GDDKiA kilka oddanych od użytku fragmentów S11 w woj. wielkopolskim liczy łącznie 76 km. "W realizacji jest II etap obwodnicy Kępna, czyli odcinek trasy S11 o długości blisko 7 km wyprowadzający ruch na południe od skrzyżowania z S8. Kierowcy skorzystają z niego jesienią przyszłego roku" - informowała w styczniu GDDKiA. Pozostałe ponad 270 km S11 od granicy województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego do końca obwodnicy Kępna jest na etapie opracowywania.



Według komunikatu GDDKiA w ub. roku odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami terenów, przez które przechodzą możliwe warianty przebiegu przyszłej S11. W latach 2020-21 będą składane wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ustali przebieg przyszłej drogi ekspresowej" Dopiero wtedy, mając zapewnione finansowanie inwestycji, będzie można ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców inwestycji w trybie +Projektuj i buduj+" - wyjaśnia GDDKiA w swoim komunikacie.