Pierwszy krok ku budowie drogi S5

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku Legnica Południe - Wrocław Wschód i budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków. Za ponad 28,7 mln zł zrobi to konsorcjum firm Multiconsult Polska i IVIA.

Zdjęcie / GDDKiA

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber we wtorek na konferencji prasowej zorganizowanej na węźle Kostomłoty na A4 poinformował, że podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku Legnica Południe - Wrocław Wschód i budowy drogi ekspresowej S5 Sobótka - Bolków.

"Ta umowa została podpisana wczoraj i dzisiaj chcemy to ogłosić, bo to bardzo ważna wiadomość. Jak widzimy i słyszymy, autostrada A4 na tym odcinku jest bardzo mocno obciążona. Jest to trasa tranzytowa, jest to szlak europejski. To droga, którą codziennie przemierza setki tysięcy pojazdów i tutaj, w województwie dolnośląskim, ona traci swoją wydolność, traci swoją przepustowość" - powiedział Weber.

"Chcemy w ten sposób poprawić dostępność transportową nie tylko regionu, czyli Dolnego Śląska, ale przede wszystkim południowej części naszego kraju. Ruch kołowy z powodu pandemii może trochę się zmniejszył, ale nadal jest jednym z najważniejszych sposobów dotarcia" - mówił wiceminister infrastruktury.

Zdjęcie / GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad zawarła umowę z konsorcjum firm Multiconsult Polska (lider) i IVIA (partner). Firmy zadeklarowały wykonanie prac za 28,7 mln zł. Na opracowanie dokumentacji mają 53 miesiące.

Zadanie obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R).

W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód o długości ok. 80 km. Warianty obejmują także budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Bolków - Sobótka o długości ok. 50 km. Wszystkie warianty A4 i S5 zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby przebiegały możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości.

Weber podkreślił, że nowa droga S5 z Sobótki do Bolkowa jest również bardzo ważna dla poprawy jakości transportu w tej części Polski.

