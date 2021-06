Nowy wykonawca na odcinku drogi S7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ - poinformowała GDDKiA w środowym komunikacie. To jeden z odcinków południowej wylotówki z Warszawy.

Jak przypomina GDDKiA powtórny przetarg był efektem odstąpienia od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą inwestycji.

Wykonawcą inwestycji jest firma PUT Intercor, a wartość umowy to ok. 510,5 mln zł. Czas realizacji to 30 miesięcy od daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresów zimowych). Wymogiem postawionym przez GDDKiA jest to, by ciąg główny trasy S7 był przejezdny do października 2022 r., natomiast zakończenie wszystkich prac przewidywane zostało w pierwszym kwartale 2024 r.

Zadaniem wykonawcy będzie kontynuacja projektowania, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID (w tym decyzji zamiennych), wybudowanie trasy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi. Ponadto zadaniem wykonawcy jest do końca III kwartału 2024 r. wyremontowanie 17 kilometrów obecnego przebiegu drogi krajowej nr 7.

Odcinek od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km będzie posiadał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas. W ramach zadania wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Antoninów, Złotokłos i Tarczyn Północ. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GDDKiA przypomina, że 2 października 2020 r. odstąpiła od umowy z wykonawcą. Decyzja ta była poprzedzona wielokrotnymi wezwaniami poprzedniego wykonawcy do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji inwestycji.

