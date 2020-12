Nowy przetarg na budowę S7 do Grójca

Po odstąpieniu od umowy z firmą IDS-BUD, ponownie wybierany jest wykonawca, który zaprojektuje i wybuduje drugi z trzech odcinków południowego wylotu z Warszawy w ciągu S7 do Grójca. Chodzi o fragment od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ. Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłano ogłoszenie o zamówieniu, co oznacza, że postępowanie w najbliższych dniach pojawi się na platformie zakupowej GDDKiA.

Zadaniem wykonawcy będzie kontynuacja projektowania, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID (w tym decyzji zamiennych), wybudowanie trasy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi. Przypomnijmy, że poprzedni wykonawca, z którym 2 października br. rozwiązano umowę, po upływie 30 proc. czasu na ukończenie zadania, zrealizował zaledwie 6,3 proc. prac.

Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa-Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki:

od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km,

od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km,

od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.

Realizowana trasa ekspresowa rozpocznie się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i skończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu. Wjazd na nową drogę będzie możliwy poprzez węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na pierwszym odcinku, od węzła Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola, prace idą pełną parą. Umowę podpisaliśmy w lutym 2020 r., a roboty są już zaawansowane w 32 proc. Przypomnijmy, że GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą, a obecnie kontynuuje je nowa firma. Budowane są nasypy, konstrukcja drogi, zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa. Ponadto wykonawca prowadzi roboty związane z przebudową kolizji jak i budową obiektów mostowych.

Dobiega końca budowa prawie 8-kilometrowej drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Tarczyn Południe a początkiem obwodnicy Grójca. 17 grudnia przełożony został ruch z dróg lokalnych na docelowe jezdnie realizowanej trasy S7. Ta czasowa organizacja ruchu umożliwia wykonawcy dokończenie przebudowy dróg lokalnych, po których do tej pory odbywał się ruch. Zaawansowanie robót sięga 86,5 proc. Prowadzone są prace wykończeniowe. Trwa montaż osłon przeciwolśnieniowych, barier energochłonnych, ekranów, wygrodzenia trasy. Ponadto odbywa się humusowanie i umacnianie poboczy na drogach poprzecznych.