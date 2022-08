Nowy odcinek drogi S7 pod Warszawą już czeka na kierowców

Wykonawca i urzędnicy chcą jak najszybciej oddać do użytku jeden z dwóch budowanych wciąż odcinków wylotówki z Warszawy w stronę Krakowa.

Puławska-bis - kiedy koniec prac?

Pierwotne założenia inwestora i wykonawcy mówiły o tym, że tzw. Puławska-bis, czyli odcinek trasy S7 od warszawskiego węzła Lotnisko do węzła Lesznowola, ma być oddany do użytku w marcu 2021 roku. Przetarg na zaprojektowanie i budowę całego odcinka rozpisano we wrześniu 2015.

Pierwotna umowa z firmą Rubau, która wygrała przetarg, została zerwana z powodu przedłużającego się etapu projektowania trasy i opóźnionego wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Trasa S7 - GDDKiA: 30 sierpnia o 11 realny

Jak stwierdziła Małgorzata Tarnowska z GDDKiA w rozmowie z Rzeczpospolitą, na powyższym odcinku trasy S7 trwają odbiory Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które zmierzać mają do wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Konieczna jest jeszcze weryfikacja dokumentów i zakończenie innych odbiorów technicznych.

Jeśli jednak wszystkie ekspertyzy zakończą się pozytywnie, jeszcze we wtorek będzie mógł być puszczony ruch na trasie S7 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola.

Na tymże węźle kierowcy będą musieli zjechać z trasy na rondo turbinowe u zbiegu ulic Postępu i Krasickiego, bowiem środkowy odcinek trasy S7 na południe od Warszawy, od Lesznowoli do węzła Tarczyn Północ, nadal jest w budowie. Wykonawca powinien zakończyć budowę na jesieni tego roku, jednak na koniec lipca zaawansowanie finansowe prac wynosiło zaledwie niecałe 50 proc.

