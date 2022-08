Nowy odcinek drogi S61 już czeka na kierowców. Gdzie powstał?

W pierwszej połowie września zostanie udostępniony do ruchu drugi z trzech fragmentów trasy Via Baltica realizowanych w woj. warmińsko-mazurskim. To odcinek o długości 23,3 km; od końca obwodnicy Szczuczyna do węzła Ełk Południe.

Już trwają odbiory techniczne

Aktualnie trwają odbiory techniczne tego odcinka. Oddanie do ruchu zbiegnie się z zakończeniem przebudowy ronda w Ełku. Pod koniec ubiegłego roku oddano do użytku odcinek Wysokie - Raczki, a w przyszłym roku zakończy się budowa odcinka S61 Ełk Południe - Wysokie.

Do czasu zakończenia budowy odcinka Ełk Południe - Wysokie ruch między odcinkami Ełk Południe - Wysokie i Wysokie - Raczki (od węzła Ełk Południe do węzła Kalinowo) będzie odbywał się, tak jak dotychczas, przez Ełk. Trasa przejazdu będzie prowadziła drogami krajowymi nr 65 i 16. W Ełku będą to ulice Grajewska, Przemysłowa i Suwalska" - podała GDDKiA.

Zdjęcie Nowy odcinek drogi S61 jest już gotowy, trwają jego odbiory techniczne / GDDKiA

Droga będzie musiał chwilkę poczekać

"W związku z tym, że na trasie tej trwa obecnie przebudowa ronda (na skrzyżowaniu ulic Grajewskiej i Przemysłowej) i ruch odbywa się tylko jednym pasem, zdecydowaliśmy o udostępnieniu odcinka S61 po zakończeniu prac na rondzie. Pierwotnie zakładaliśmy, że nastąpi to pod koniec sierpnia br. Dzięki temu unikniemy w tym miejscu korków spowodowanych zwiększonym o pojazdy z S61 natężeniem ruchu" - poinformował rzecznik olsztyńskiej GDDKiA Karol Głębocki.

Wykonawcą ponad 23-kilometrowego fragmentu trasy od miejscowości Szczuczyn do węzła Ełk Południe o wartości 700 mln zł jest konsorcjum firm PORR i Unibep. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odcinek Szczuczyn - Raczki jest współfinansowana przez UE.

