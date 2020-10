Na jakim etapie jest budowa drogi S19 i Via Carpatia?

Przyszła droga S19, stanowiąca najważniejszą część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, będzie miała ok. 580 km długości. Kierowcy korzystają obecnie z ok. 50 km tej trasy w województwach lubelskim (obwodnice Lublina, Kocka i Woli Skromowskiej) i podkarpackim (od Sokołowa Małopolskiego do węzła Rzeszów Południe). W realizacji jest prawie 140 km od Lublina do Sokołowa Małopolskiego i przedłużenie od węzła Rzeszów Południe do Babicy. Trwają przetargi na kolejne blisko 140 km w województwie podlaskim i lubelskim, a w przygotowaniu jest dokumentacja na pozostałą część trasy. W przyszłym roku kierowcy wjadą na kolejne nowe odcinki, a niemal cała trasa będzie gotowa do końca 2026 roku.

S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie wykorzystując oprócz S19 również S61. Via Carpatia połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Do projektu dołączyć mają także Finlandia, Estonia i Łotwa.

Województwo podlaskie

Dziewięć odcinków drogi ekspresowej S19 jest na etapie postępowania przetargowego. Większość z nich jest już po otwarciu ofert, a do końca roku planuje się podpisać umowy na trzy odcinki. Do końca 2020 roku ogłoszony zostanie jeszcze przetarg na odcinek Boćki - Malewice.

Kuźnica - Sokółka

7 września br. został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka Kuźnica - Sokółka o długości 10,55 km. W ramach zadania powstanie też dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego) o długość 5,25 km, w rejonie samego przejścia granicznego w Kuźnicy. Realizacja zaplanowana na lata 2022-2025.

Sokółka - Dobrzyniewo

9 marca br. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku trafił wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU) na 31-kilometrowy odcinek od Sokółki do Dobrzyniewa Dużego. To tzw. wariant 5, prowadzący "eskę" po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 19 na odcinku Sokółka - obwodnica Wasilkowa.

Dzięki takiemu przebiegowi S19 powstanie bliska, północna obwodnica Białegostoku, która przejmie ruch tranzytowy z i do przejścia granicznego w Kuźnicy oraz ruch z DK8 na kierunku do i z Augustowa, wyprowadzając go na drogę ekspresową S8 na węźle Białystok Zachód.

Planowane Uzyskanie DŚU planowane jest w I kw. 2021 r. Ogłoszenie przetargu zakładamy natomiast w I kw. 2022 r., a realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024-2025.

Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód

17 lipca br. otworzono oferty w przetargu na projekt i budowę kolejnego odcinka S19 na Podlasiu, tj. Krynice (na istniejącej DK 65) przez Dobrzyniewo Duże po węzeł Białystok Zachód o długości ponad 10 km. Podpisanie umowy na realizacje w systemie "Projektuj i buduj" przypada na koniec bieżącego roku. Realizacja zaplanowana jest na lata 2022-2024.

Białystok Zachód - Księżyno

Odcinek drogi ekspresowej S19 Białystok Zachód - Księżyno o długości 16,65 km jest na etapie rozstrzygania przetargu. Wpłynęło jedenaście ofert, z których tylko dwie przekroczyły kosztorys zamawiającego. Najniższą cenę zaproponowała turecka firma KOLİN İNŞAAT - 560,75 mln zł.

Oferta została odrzucona 11 września br. Przyjęta przez wykonawcę optymalizacja nie uwzględniała specyfiki gruntów w tej okolicy Białegostoku, a co za tym idzie w bilansie robót ziemnych rażąco różniła się od szacunków GDDKiA. 21 września br. turecka firma złożyła odwołanie na decyzję GDDKiA. Procedura odwoławcza potrwa około miesiąca. Realizacja odcinka zaplanowana jest na lata 2022-2024.

Księżyno - Białystok Południe

Fragment od węzła Księżyno do węzła Białystok Południe wraz z budową nowego fragmentu drogi krajowej nr 65 od węzła Białystok Południe do miejscowości Grabówka to zadanie składające się z dwóch odcinków - dwujezdniowego fragmentu drogi ekspresowej S19 o długości 7,95 km i przekroju 2x2, przystosowanego do ciężkiego ruchu (11,5 t/oś) oraz 13-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 65 do Grabówki.

Zadanie jest na etapie rozstrzygania przetargu - 8 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert.

Droga zostanie zrealizowana w systemie "Projektuj i buduj". Podpisanie umowy zaplanowano do końca tego roku, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na II kw. 2022 r., a budowa na lata 2022-2024.

Białystok Południe - Ploski

20 lipca br. otworzono oferty w przetargu na projekt i budowę prawie 13-kilometrowego odcinka Białystok Południe - Ploski nad Narwią (kierunek Lublin). Na tym fragmencie "eski" zaplanowany został m.in. 160-metrowy most nad doliną Narwi. Podpisanie umowy możliwe jest jeszcze w tym roku, a planowana realizacja to lata 2022-2024.

Ploski - Haćki

Na odcinek Ploski - Haćki o długość 8,89 km 5 sierpnia br. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie "Projektuj i buduj". Trwa procedura przetargowa, a podpisanie umowy planowane jest na I kw. 2021 r. Realizacja zaplanowana jest na lata 2022-2024

Haćki - Bielsk Podlaski

30 września br. poznaliśmy oferty w przetargu na ten 9-kilometrowy odcinek. Wpłynęło sześć ofert, z których najtańszą złożyła firma Kolin Insaat Turizm Sanayi - 318,49 mln zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie "Projektuj i buduj". Podpisanie umowy zaplanowano w pierwszym kwartale przyszłego roku, a uzyskanie decyzji ZRID przewidziane jest na III kw. 2022 r. Budowa zaplanowana jest na lata 2022-2024.

Bielsk Podlaski - Boćki

Odcinek Bielsk Podlaski - Boćki ma 12,19 km długości. 5 sierpnia br. został ogłoszony przetarg na jego realizację w systemie "Projektuj i buduj". Obecnie trwa procedura przetargowa, a planowane podpisanie umowy to I kw. 2021. Realizacja zaplanowana jest na lata 2022-2024

Boćki - Malewice

Przetarg na ten niemal 16-kilometrowy odcinek zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku. Planowany okres realizacji zadania to lata 2022-2025.

Malewice - Chlebczyn

Malewice - Chlebczyn o długości 25 km to najbardziej na południe wysunięty fragment S19 w woj. podlaskim, przekraczający rzekę Bug i wchodzący na obszar województwa mazowieckiego w rejonie miejscowości Chlebczyn i Sarnaki. Przetarg na wykonawcę tego odcinka w systemie "Projektuj i buduj" został ogłoszony 23 września br. Trwa procedura przetargowa, planowane podpisanie umowy - I kw. 2021. Realizacja zaplanowana jest na lata 2022-2024.

Województwo mazowieckie

Dla odcinka granica woj. podlaskiego i mazowieckiego - Łosice - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego (ok. 33 km) prace przygotowawcze są na wcześniejszym etapie. Opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).

Województwo lubelskie

Budowa drogi ekspresowej S19 ruszyła w ubiegłym roku. Prace trwają na wszystkich sześciu odcinkach realizacyjnych od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie o łącznej długości ok. 75 km. W ramach inwestycji powstają m.in. obejścia Niedrzwicy Dużej, Wilkołazu, Kraśnika i Janowa Lubelskiego. Zaawansowanie prac jest różne, w zależności od terminu otrzymania decyzji ZRID i daty rozpoczęcia prac w terenie.



Lublin - Niedrzwica Duża

Prace na odcinku między węzłami Lublin Węglin a węzłem Niedrzwica Duża przekroczyły półmetek. Trwają roboty bitumiczne na trasie głównej, wykonywane są prace związane m.in. z betonowaniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich. Niedawno zmieniła się organizacja ruchu na odcinku ok. 3 km od Strzeszkowic w kierunku Zemborzyc. Ruch został przełożony z obecnej DK19 na powstającą lewą jezdnię S19. Dzięki temu wykonawca mógł rozpocząć prace związane z budową prawej nitki S19.

Zaawansowanie w zakresie robót na tym odcinku wynosi ok. 52 proc.

Niedrzwica - Duża Kraśnik

Coraz więcej dzieje się również na ok. 20-kilometrowym odcinku od między przyszłym węzłem Kraśnik Północ a węzłem Niedrzwica Duża. Powstanie tu węzeł Wilkołaz, a także 17 obiektów inżynierskich, w tym dwa przejścia dla dużych zwierząt. Obecnie głównie trwają prace ziemne, przebudowywane są także sieci, powstają fundamenty i ustroje nośne obiektów mostowych. Wykonawca prowadzi też prace bitumiczne. Ułożonych jest już ok. 4 km bitumicznej warstwy wiążącej nawierzchni. Zaawansowanie prac wynosi ok. 35 proc.

Obwodnica Kraśnika

W ramach budowy obwodnicy Kraśnika powstanie ok. 10 km trasy ekspresowej, a także m.in. 12 obiektów inżynierskich, dwa węzły, drogi serwisowe i dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego, przejścia dla średnich i małych zwierząt oraz miejsca obsługi podróżnych. Trwają prace ziemne, coraz bardziej zaawansowane są roboty przy obiektach mostowych, w tym na 218-metrowej estakadzie. Zbrojone są przyczółki, montowane belki prefabrykowane i betonowane są ustroje nośne. Wykonawca planuje niebawem dopuszczenie do ruchu wiaduktu nad powstającą S19, między miejscowościami Słodków i Rzeczyca Księża.

Na niektórych fragmentach trasy głównej układana jest bitumiczna warstwa podbudowy, a na odcinku ok. 2,5 km wykonawca ułożył warstwę wiążącą. Trwa budowa MOP Słodków, gdzie powstają fundamenty toalet, natomiast w miejscu, gdzie będzie Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, powstają budynki socjalno-biurowe i garażowe. Zaawansowanie w zakresie robót na obwodnicy Kraśnika wynosi ok. 50 proc.

Kraśnik - Janów Lubelski

18-kilometrowy odcinek między Kraśnikiem a Janowem Lubelskim zaczyna się w okolicy lasu przed Polichną. Droga ekspresowa początkowo przebiega w sąsiedztwie obecnej DK19, a następnie po zachodniej stronie omija Polichnę i Modliborzyce. Prace ziemne ukończone są w 90 proc. Wykonawca, firma Strabag, prowadzi m.in. roboty bitumiczne - w ciągu trasy głównej układana jest warstwa wiążąca, czyli przedostatnia warstwa nawierzchni. Rozpoczęły się także prace przy układaniu warstwy ścieralnej, czyli ostatniej warstwy nawierzchni.

Coraz bardziej zaawansowane są też prace przy obiektach inżynierskich (trwa betonowanie ustrojów nośnych, a na części obiektów prowadzone są prace wykończeniowe). Niebawem wykonawca udostępni dla ruchu wiadukt nad powstającą S19 w ciągu drogi powiatowej między Polichną Pierwszą a Hutą Józefów (trwają jeszcze prace wykończeniowe).

Łącznie na odcinku między Kraśnikiem a Janowem Lubelskim powstanie 21 obiektów, zbudowane też zostaną dwa węzły (Szastarka oraz Modliborzyce) i para MOP Felinów. Zaawansowanie robót wynosi ok. 50 proc.

Obwodnica Janowa Lubelskiego

Za Modliborzycami S19 ponownie zbliży się do obecnej DK19 i po zachodniej stronie ominie Janów Lubelski. 7-kilometrową obwodnicę miasta buduje firma Mota-Engil Central Europe. Prace na tym odcinku są najbardziej zaawansowane i wynoszą 77 proc. Niemal na całej długości obwodnicy wykonana jest warstwa wiążąca nawierzchni, a na nitce w kierunku Rzeszowa układana jest warstwa ścieralna. Trwają prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich, budowie odwodnienia, kanału technologicznego i kanalizacji deszczowej. Prowadzone są też roboty przy budowie MOP Janów Lubelski.

Janów Lubelski - Lasy Janowskie

Za Janowem Lubelskim trasa S19 powstaje w sąsiedztwie obecnej drogi krajowej. Ok. 8-kilometrowy odcinek realizuje firma Strabag. Obecna DK19 w dwóch lokalizacjach przecinała tu projektowaną S19. Żeby zachować ciągłość ruchu i mieć możliwość prowadzenia prac przy budowie drogi ekspresowej, wybudowany został nowy fragment drogi krajowej o długości około 5 km, którym obecnie mogą poruszać się kierowcy. Prawie zakończone są roboty ziemne, a do półmetka zbliżają się prace związane z układaniem warstw bitumicznych, w tym podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej. Niebawem wykonawca planuje rozpocząć układanie ostatniej warstwy nawierzchni - warstwy ścieralnej. Prowadzone są też roboty przy obiektach inżynierskich, a na wysokości Łążka Ordynackiego trwają zaawansowane prace przy budowie węzła drogowego. Zaawansowanie robót wynosi już ponad 70 proc.

S19 z Lublina w kierunku Białegostoku

Jeśli chodzi o budowę S19 na północ od Lublina, to ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę 23-kilometrowego odcinka od węzła Lubartów Północ do Lublin Rudnik. Postępowanie przetargowe jest w toku. Wpłynęło 12 ofert od wykonawców zainteresowanych realizacją tego zadania. Wszystkie zmieściły się w budżecie, jaki GDDKiA mogła przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia (1 108 067 000,00 zł). Ofertę z najniższą ceną zaproponowała firma China State Construction Engineering Corporation Limited (663 609 556,26 zł), a z najwyższą konsorcjum firm z liderem ALDESA (1 026 734 194,33 zł). Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty i dokona wyboru najkorzystniejszej z nich. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w I kwartale 2021 r., a rozpoczęcie robót na przełomie III i IV kwartału 2022 r. W związku z planowaną budową trasy podpisano porozumienie z Nadleśnictwem Lubartów w sprawie odprowadzania wód opadowych z terenu pasa drogowego i zagospodarowania jej na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Niedługo podpisane zostanie w tej sprawie porozumienie ramowe z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.

Na pozostałych odcinkach S19, od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lubartów Północ, trwają prace projektowe. Trwa opracowywanie koncepcji programowej dla odcinków:

granica woj. lubelskiego i mazowieckiego - Międzyrzec Podlaski (ok. 11 km),

obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego (dobudowa II jezdni - ok. 7 km),

Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski (ok. 22 km),

Radzyń Podlaski - Kock (ok. 19 km),

obwodnica Kocka (dobudowa II jezdni - ok. 8 km),

Kock - Lubartów (ok. 16 km).

Przetargi na wyłonienie wykonawców tych sześciu odcinków, będą ogłoszone w 2021 r.

Województwo podkarpackie

Na sześciu z trzynastu odcinków, jakie znajdują się w woj. podkarpackim, trwają prace w terenie o różnym zaawansowaniu wynikającym z terminu otrzymania decyzji ZRID. Na pozostałych odcinkach trwają prace przygotowawcze, gdzie opracowywana jest koncepcja programowa. Dla odcinka Rzeszów Południe - Babica wykonawca opracowuje dokumentację projektową, aby zgodnie z zapisami umownymi w terminie 14 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 10 września 2021 roku, złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Lasy Janowskie - Zdziary

Na tym odcinku liczącym blisko 9,5 kilometra aktualnie trwają roboty ziemne oraz budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Wykonawca przystąpił do układania pierwszych odcinków podbudowy i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Sprawnie przebiegają także prace związane z budową obiektów mostowych. Trwają też intensywne prace na parą MOP Bukowa. Zadanie zaawansowane jest w około 30 proc.

Zdziary - Rudnik nad Sanem

Na tym odcinku trasy liczącym 9 km prace przebiegają w dobrym tempie. Na obecną chwilę ich zaawansowanie przekroczyło 35 proc. Wykonano około 25 proc. podbudowy z betonu asfaltowego. Prowadzone są prace na wszystkich obiektach inżynierskich, tj. zbrojenie i betonowanie poszczególnych elementów żelbetowych. Na nitce prawej mostu nad rzeką San rozpoczęto budowę przęsła nurtowego w technologii nawisowej.

Rudnik nad Sanem - Nisko Południe

Fragment ten liczy ok. 6 kilometrów. Zadanie zaawansowane jest w około 40 proc. Wykonawca ułożył podbudowę z betonu asfaltowego na około 1/3 długości trasy głównej. W ciągu trasy głównej również jest układana warstwa wiążąca, czyli przedostatnia warstwa nawierzchni bitumicznej. Do końca roku planowana jest zmiana czasowej organizacji ruchu na węźle Nisko Południe. Droga DK19 zostanie przeniesiona na nowo budowany obiekt mostowy nad drogą ekspresową S19. Umożliwi to kontynuację robót na drodze ekspresowej S19 oraz rozbiórkę starej jezdni drogi krajowej nr 19. W połowie września br. w rejonie węzła Rudnik nad Sanem przeniesiono już ruch w nowy ślad drogi krajowej DK77 i zapewniono włączenie budowanej obwodnicy Stalowej Woli i Niska.

Nisko - Podgórze

Na odcinku Nisko - Podgórze o długości 11,5 km prace prowadzone są od lutego br., a roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem budowy. Do chwili obecnej wykonano wycinkę drzew, odhumusowanie terenu budowy i przebudowę istniejących mediów. Wykonywane są roboty ziemne, których zaawansowanie ogółem wynosi ok. 50 proc., a także warstwy konstrukcyjne nawierzchni przyszłej drogi S19, gdzie na długości ok. 3,5 km na obu jezdniach wykonano warstwy bitumiczne podbudowy i warstwy wiążącej. Trwają prace na większości obiektów inżynierskich, w tym wiaduktów, mostów i przepustów oraz przejść dla zwierząt.

Zaawansowanie robót mostowych wynosi ok. 48 proc. Wykonywane są roboty związane z systemem odwodnienia drogi, w tym budowa zbiorników retencyjnych. Na realizowanym odcinku drogi S19 zlokalizowane są dwa miejsca obsługi podróżnych - MOP II Jeżowe i MOP III Podgórze, gdzie obecnie wykonywane jest ich zagospodarowanie, w tym budynki sanitariatów. W sąsiedztwie MOP-ów na S19 wykonywane jest także oświetlenie. W niektórych miejscach wykonawca rozpoczął już prace wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz umocnienia poboczy kruszywem, a w ostatnim czasie rozpoczęto montaż barier energochłonnych.

Trwają prace na drogach poprzecznych (drogi gminne, droga krajowa nr 19) oraz dodatkowych jezdniach. Oddanie drogi do użytkowania planowane jest w 2022 r.

Podgórze - Kamień

Na odcinku Podgórze - Kamień prace rozpoczęły się w marcu br. i przebiegają zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wykonano wycinkę drzew, odhumusowanie terenu budowy i przebudowę sieci kolidujących z S19. Wykonywane są roboty ziemne, których zaawansowanie ogółem wynosi ok. 55 proc. Trwają prace na większości obiektów inżynierskich, w tym na wiaduktach, mostach i przepustach oraz na przejściach dla zwierząt. Zaawansowanie robót na tych obiektach wynosi ok. 45 proc. Równocześnie wykonywane są prace związane z systemem odwodnienia drogi, w tym związane z budową zbiorników retencyjnych.

W niektórych miejscach wykonawca rozpoczął już prace wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz umocnienia poboczy kruszywem. Trwają również prace na drogach poprzecznych oraz dodatkowych jezdniach. Oddanie do użytkowania tego odcinka planowane jest na grudzień 2021 r.

Kamień - Sokołów Małopolski Północ

Na tym odcinku, który liczy sobie około 8 km, roboty budowlane są najmniej zaawansowane, gdyż umowa na jego realizację została podpisana jako ostatnia. Roboty rozpoczęto dopiero w połowie lipca br. Mimo tego tempo prowadzenia prac jest bardzo wysokie. Roboty prowadzone są na całym odcinku, a w szczególności zakresie węzła Sokołów Małopolski Północ.

Aktualnie w zakresie branży drogowej prowadzone są roboty ziemne (wykopy, nasypy, modyfikacja powierzchniowa), w zakresie branży mostowej wykonywane jest zbrojenie i betonowanie poszczególnych elementów żelbetowych - fundamentów, podpór i ustrojów nośnych. Natomiast w zakresie robót branżowych w głównej mierze następuje usuwane istniejących kolizji. Na obecną chwilę wykonano już około 20 proc. wszystkich prac.

Rzeszów Południe - Babica

10 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą robót - spółkami Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, działającymi jako spółka cywilna Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna. Od początku trwania umowy prowadzone są intensywne prace nad dokumentacją projektową. Trwają również prace geologiczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego. Odcinek ma długość 10,3 km.

Babica - Jawornik

Prace przygotowawcze dla odcinka S19 od węzła Babica do Jawornika (z tymczasowym łącznikiem) obecnie znajdują się na etapie przygotowania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania Koncepcji wynosi 90 proc. Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest na grudzień br., natomiast przetarg na realizację w systemie "Projektuj i buduj" został zaplanowany na czerwiec 2021 r. Ten odcinek S19 będzie miał długość 11,6 km.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (plus pas awaryjny) wraz z węzłem drogowym Strzyżów - Żarnowa na skrzyżowaniu z DP 1931 R i obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, budowę MOP Jawornik (w kierunku Rzeszowa), urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

Jawornik - Domaradz

Prace przygotowawcze dla odcinka od węzła Jawornik do węzła Domaradz obecnie znajdują się na etapie przygotowania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania Koncepcji wynosi około 30 proc. Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest na maj 2021 r., natomiast przetarg na realizację w systemie "Projektuj i buduj" został zaplanowany na marzec 2022 r. Odcinek będzie miał długość 11,85 km.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (plus pas awaryjny) wraz z węzłem drogowym Domaradz na skrzyżowaniu z DW 886, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, tunelu o długości ok. 2,8 km, budowę MOP Jawornik (w kierunku Barwinka), obwodu utrzymania Domaradz, urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. Ten najbardziej skomplikowany odcinek zostanie oddany do ruchu w 2029 roku.

Domaradz - Iskrzynia

Prace przygotowawcze dla odcinka węzeł Domaradz - węzeł Iskrzynia obecnie znajdują się na etapie przygotowania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania Koncepcji wynosi 50 proc. Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest na I kwartał 2021 r., natomiast przetarg na realizację w systemie "Projektuj i buduj" został zaplanowany na III kwartał 2021 r. Ten odcinek S19 będzie miał długość 12,5 km.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu (plus pas awaryjny) w każdym kierunku, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, budowę MOP Zagórze (po obu stronach jezdni), urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

Iskrzynia - Miejsce Piastowe

Prace przygotowawcze na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Miejsce Piastowe obecnie znajdują się na końcowym etapie odbioru Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Dokumentacja projektowa 23 września br. otrzymała pozytywną rekomendację od Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. W październiku br. Koncepcje programową oceni Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych. Postępowanie na realizację w systemie "Projektuj i buduj" zostało zaplanowane na grudzień br. Odcinek będzie miał długość 10,3 km.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (plus pas awaryjny) wraz z węzłami drogowym Iskrzynia na połączeniu z DK19 oraz Miejsce Piastowe na skrzyżowaniu z DK28, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, obwodu utrzymania Miejsce Piastowe, urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

Miejsce Piastowe - Dukla

Prace przygotowawcze dla odcinka Miejsce Piastowe - Dukla obecnie znajdują się na końcowym etapie odbioru Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Dokumentacja projektowa 1 lipca br. otrzymała pozytywną rekomendację od Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 1 października br. Koncepcję programową oceniła Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Postępowanie na realizację w systemie "Projektuj i buduj" zostało zaplanowane na grudzień br. Odcinek będzie miał długość 10,09 km.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu (bez pasa awaryjnego) w każdym kierunku wraz z węzłami drogowymi, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, MOP Równe (po obu stronach jezdni) w miejscowości Równe, urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także budowę infrastruktury technicznej.

Dukla - Barwinek

To ostatni odcinek na trasie Via Carpatia na terytorium Polski - graniczący bezpośrednio ze Słowacją w Barwinku. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. Obecnie prowadzone prace przygotowawcze skupiają się na zakończeniu badań geologicznych wykonywanych w ramach Koncepcji programowej. Na 18-kilometrowym odcinku zaplanowano w ramach robót geologicznych prawie 23 kilometry otworów badawczych. Pomimo, że zakres prac jest ogromny, a teren trudny pod względem logistyki maszyn, prace geologiczne zmierzają do ukończenia. W kolejnym etapie zakończone zostanie opracowywanie dokumentacji, co wraz z jej odbiorem planowane jest na II kwartał 2021 r.

Realizacja przyszłej S19 to olbrzymie przedsięwzięcie projektowe, logistyczne, techniczne i ekonomiczne. Rozłożona jest niemal na dekadę i będzie kosztować ponad 27 mld zł, z czego koszty prac budowlanych to blisko 24 mld zł. Po wybudowaniu całej trasy kierowcy przejadą drogą ekspresową łączącą przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy z Barwinkiem na granicy ze Słowacją. Nowa droga ułatwi jazdę na szlaku Via Carpatia łączącym kraje nad północnym i wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego z krajami półwyspu Bałkańskiego na południu Europy.