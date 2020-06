Na A4 powstał nowy węzeł. Już można nim jeździć

​Kierowcy mogą korzystać od poniedziałku z nowego węzła Niepołomice na autostradzie A4 w Małopolsce. Inwestycja o wartości 41,8 mln zł poprawiła dojazd do tego miasta i znajdującej się w nim strefy gospodarczej.

Zdjęcie To tylko węzeł. Ale że jest kampania, to na miejscu obrodziło w działaczy PIS. Nie zaproszono za to lokalnych samorządowców, którzy od lat zabiegali o tę inwestycję //Łukasz Gągulski /PAP

Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystości otwarcia węzła, nowe połączenie z autostradą A4 przybliża Niepołomice do dobrych i bezpiecznych dróg autostradowych całej Europy. Wskazał też, że węzeł znacząco skróci dystans i czas dojazdu do tamtejszej strefy gospodarczej, a także sąsiednich gmin.

"Można by rzec, że jeżeli jest wola i determinacja, to widać tego efekty - jesteśmy w miejscu inwestycji, która została rozpoczęta w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości (...). Bezpieczne drogi to są te przedsięwzięcia, co do których jesteśmy zobowiązani je realizować, a nie tylko mówić o nich, jak to robili nasi poprzednicy" - zaznaczył szef resortu infrastruktury.



Na uroczystość nie zaproszono lokalnych samorządowców, którzy od lat zabiegali o budowę węzła. Poinformował o tym burmistrz Niepołomic:





Nowy węzeł powstał między istniejącymi węzłami Kraków Bieżanów i Targowisko - w miejscu, gdzie autostrada A4 Kraków - Tarnów przecina drogę wojewódzką nr 964. Umożliwia to wjazd i zjazd z autostrady A4 na tę drogę wojewódzką, stanowiącą ważne połączenie gmin położonych po południowej stronie autostrady i Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Do tej pory droga wojewódzka przebiegała pod wiaduktem autostradowym, bez możliwości wjazdów i zjazdów na A4.



Według szacunków codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i ok. 4,3 tys. samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która zajmuje ok. 500 ha i pracuje w niej ok. 4,5 tys. osób, powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8 tys. osób, co sprawi dużo większy ruch pojazdów.



Wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964. Samochody wyjeżdżające z niepołomickiej strefy i jadące na wschód (m.in. do Rzeszowa, na Ukrainę) po wybudowaniu węzła zaoszczędzą 12,5 km drogi (w porównaniu do obecnych możliwości), a te jadące na zachód (do Katowic, Berlina) - 5 km.



Budowa węzła Niepołomice na autostradzie A4 trwała od jesieni 2018 roku. Inwestycję realizowało konsorcjum Trakcja PRKiI z Warszawy i litewska AB Kauno Tiltai, które w drugim przetargu zaproponowało za wykonanie zadania 41,8 mln zł.



Była to najtańsza oferta, ale wciąż nie mieściła się w kosztorysie inwestorskim, który po pierwszym przetargu został podniesiony o ok. 3,9 mln zł, do ponad 31,6 mln zł. Wykonanie inwestycji stało się możliwe, ponieważ resort infrastruktury i samorząd Niepołomic wyasygnowały dodatkowe środki na sfinansowanie budowy węzła.



Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wskazał, że kluczową sprawą dla realizacji tego przedsięwzięcia, od lat oczekiwanego przez tamtejszych mieszkańców i przedsiębiorców, była dobra współpraca między rządem i lokalnym samorządem.



"To jest taki dobry model do działania, do współpracy, który prowadzi do rozwoju województwa małopolskiego. To jest nasze wspólne oczekiwanie, żeby poprzez rozwój infrastruktury drogowej rozwijało się nasze województwo" - podkreślił wojewoda.