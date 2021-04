Krok ku dokończeniu budowy S7 pod Warszawą

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia złożyło najkorzystniejszą ofertę na dokończenie prac na środkowym odcinku S7 pomiędzy Warszawą a Grójcem - podała GDDKiA. Prace wyceniono na ponad 510 mln zł.

GDDKiA wyjaśniła, że odcinek od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas. Powstaną trzy węzły drogowe: Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ, a także obiekty inżynierskie, ekrany dźwiękochłonne.

2 października 2020 r. GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą inwestycji, firmą IDS-BUD. 24 grudnia ub.r. ogłoszono przetarg na nowego wykonawcę w formule projektuj i buduj.

Dyrekcja przypomniała, że budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec, czyli południowej wylotówki ze stolicy, została podzielona na trzy odcinki: od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km; od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km; od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.

GDDKiA poinformowała, że na pierwszym odcinku, od węzła Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola, zaawansowanie prac sięga prawie 37 proc. Dyrekcja w tym przypadku odstąpiła od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą, a obecnie prace kontynuuje firma Polaqua. Termin zakończenia prac na tym obcinku mija w październiku 2022 r.

Z kolei na trzecim odcinku, pomiędzy węzłem Tarczyn Południe a początkiem obwodnicy Grójca, prace zaawansowane sa w 90 proc. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy termin zakończenia robót mija w połowie czerwca br.

Nowa trasa między Warszawą a Grójcem rozpocznie się węzłem Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i skończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Będzie miała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca - po dwa pasy. Wjazd na nową trasę będzie możliwy poprzez węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe.



