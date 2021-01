Krok ku budowie kolejnego odcinka drogi S19

Ofertę firmy PORR z kwotą 526,2 mln zł wybrano jako najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę ok. 10 km odcinka S19 Kuźnica-Sokółka (Podlaskie) wraz z ok. 5 km odcinkiem dk19 - podała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek Kuźnica-Sokółka powstanie w standardzie drogi ekspresowej, natomiast fragment dk 19 w standardzie drogi głównej przyspieszonej (GP).



GDDKiA przypomniała, że w ogłoszonym we wrześniu przetargu na ten odcinek S19 wpłynęło siedem ofert. Najtańszą na kwotę 448,9 mln zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR, a najdroższą z kwotą 589,09 mln zł - konsorcjum firm Unibep i Budrex.



"Obie te oferty, najtańsza i najdroższa, zostały jednak odrzucone. Wykonawcy, na pisemne wezwanie ze strony GDDKiA, nie udzielili w wyznaczonym terminie wyjaśnień, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W ten sposób wygrała druga pod względem ceny oferta firmy PORR. O ile nie będzie odwołań, na które wykonawcy mają 10 dni, to właśnie z tą firmą GDDKiA podpisze umowę" - poinformowała w poniedziałek GDDKiA.



Drogowcy chcą podpisać tę umowę jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r. Wykonawca miałby uzyskać zezwolenie na realizację tej inwestycji i zacząć budowę w trzecim kwartale 2022 r. Cały 15 km odcinek tej trasy miałby być gotowy w pierwszym kwartale 2025 r.

Drogowcy przypominają, że właśnie od Kuźnicy, od polsko-białoruskiej granicy będzie zaczynać się w Podlaskiem trasa S19. Od samego przejścia w Kuźnicy do węzła drogowego Kuźnica ma powstać 5,2 km drogi w klasie GP, a od węzła Kuźnica do węzła Sokółka Północ ponad 10 km drogi ekspresowej. Droga ma wyprowadzić ciężki ruch poza miejscowości.



GDDKiA przypomniała, że w 2020 r. ogłosiła 10 przetargów na projekt i budowę podlaskich odcinków S19. Łącznie chodzi o 151 km dróg, z czego 135 km w standardzie drogi ekspresowej, pozostałe na dk 65 i dk 66 w klasie GP. Podpisano dotąd umowy na trzy odcinki: Białystok Zachód - Księżyno, Księżyno - Białystok Południe oraz Białystok Południe - Ploski.