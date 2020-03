Koniec budowy autostrad w 2025 roku

Do roku 2025 zakończony zostanie program budowy autostrad w Polsce - zapewnił w środę podczas posiedzenia senackiej komisji wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Dodał, że budowa sieci dróg ekspresowych ma być zakończona w 2030 roku.

Zdjęcie Za 5 lat mamy mieć gotowe wszystkie zaplanowane odcinki autostrad /Marek Maliszewski /Reporter

"Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) to największy w historii program pod względem skali zaangażowania środków finansowych, która w tej chwili wynosi 142,5 mld zł" - powiedział Weber na posiedzeniu senackiej komisji infrastruktury.

Jak zaznaczył, do dziś w ramach Programu zakończono realizację 85 zadań o wartości 41 mld zł. W ramach tych inwestycji zbudowano 1177 km dróg. Dodał, że aktualnie w trakcie realizacji jest obecnie 89 zadań o wartości 48 mld zł, na projektowanie i budowę 1126 km dróg, głownie ekspresowych.

Wiceminister dodał, że w postępowaniach przetargowych jest 19 zadań o wartości ponad 13 mld zł, dzięki którym powstanie 217 km nowych dróg. Natomiast w trakcie przygotowania są zadania o wartości blisko 40 mld zł - dodał.

Weber wskazał, że aktualnie w Polsce istnieje ponad 4100 km dróg szybkiego ruchu i autostrad. Poinformował, że obecnie zbudowanych jest 82 proc. sieci autostradowej, pozostałe 18 proc. będzie gotowe do końca 2025 r.

"Jeśli chodzi o sieć dróg ekspresowych mamy je zrealizowane w 42-procentach i to głównie na nich koncentrujemy teraz cały wysiłek finansowy" - podkreślił wiceminister. Jak dodał, program budowy ekspresówek ma się zakończyć w roku 2030 roku.

Według resortu infrastruktury, po realizacji obu programów - autostradowego i dróg ekspresowych w Polsce będzie blisko 8 tys. dróg szybkiego ruchu.

Przedstawiciel resortu infrastruktury wskazał ponadto, że obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano do ruchu w ramach tego programu 15 obwodnic, a w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.