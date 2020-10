Kolejny przetarg na budowę drogi S6

​Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi w piątek przetarg na kolejny odcinek trasy S6 - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Zdjęcie Od przetargu do prac polowych droga jeszcze daleka /Marek Lasyk /Reporter

Przetarg, który zostanie ogłoszony w piątek, to tzw. druga jezdnia aktualnej Obwodnicy Słupska. Fragment budowanej drogi to ok. 9,5 km odcinka zapewniający poszerzenie jezdni południowej do wymaganej szerokości 10 metrów wraz z poprawą jej odwodnienia.

Na nowej trasie zostaną także zaprojektowane i wybudowane cztery obiekty mostowe, w tym największy z nich - drugi most przez rzekę Słupię.



Przetarg, który zostanie w piątek ogłoszony obejmie budowę drugiego etapu istniejącej obwodnicy Słupska - budowę jezdni północnej na odcinkach międzywęzłowych. Fragment trasy rozciąga się na terenie województwa pomorskiego, w powiecie słupskim na oraz na terenie gmin Kobylnica i Słupsk.



S6 będzie głównym łącznikiem między największymi miastami na północy Polski. Na projekt inwestycji zostały przekazane dodatkowe fundusze z środków budżetu państwa, które zostały przeznaczone na ten odcinek trasy.



Jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone przetargi na odcinki S6 między obwodnicą Słupska a Lęborkiem (Leśnicami). Dodatkowo w 2021 r. ruszą kolejne przetargi na odcinki od obwodnicy Słupska do Koszalina.



W województwie pomorskim w trakcie budowy są już trzy odcinki trasy S6.



Obecnie trasa realizowana jest pomiędzy Bożympolem Wielkim, a Gdynią o łącznej długości ok. 42 km.



W przetargu powstaje też odcinek między Lęborkiem (Leśnicami), a Bożympolem Wielkim oraz Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej: odcinek Chwaszczyno - Żukowo (ok. 16,3 km) oraz odcinek Żukowo - Gdańsk Południe (ok. 16 km) wraz z obwodnicą Żukowa (ok. 7 km).