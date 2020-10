Kolejny przetarg na budowę drogi S19

​Pięć ofert wpłynęło w przetargu na projekt i budowę kolejnego, szóstego podlaskiego odcinka trasy S19 - Ploski-Haćki - podała po otwarciu ofert Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Zdjęcie Budowa S19 koło Kraśnika. Na szczęście, w tym przypadku, radni miasta nie mieli nic przeciwko /Krzysztof Radzki /East News Na jakim etapie jest budowa drogi S19 i Via Carpatia?

Odcinek z Plosek do Haciek ma 9 kilometrów długości. Najtańszą ofertę na kwotę 305,4 mln zł złożyło konsorcjum firm: Unibep SA, Budrex sp. z o.o. i Value Engineering sp. z o.o., najdroższą Mota-Engil Central Europe SA na kwotę ponad 392,9 mln zł.

GDDKiA podała, że wszystkie zaproponowane przez firmy oferty mieszczą się w kwocie, którą na tę inwestycję przewidziano.



Odcinek drogi ekspresowej Ploski-Haćki będzie równoległym do obecnej drogi krajowej nr 19. "Powstaną na nim dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (para) - Haćki Wschód i Haćki Zachód. Wybudowanych zostanie 13 obiektów inżynierskich, z czego 9 będzie pełniło funkcję przejść dla zwierząt. Taką też funkcje będzie pełnił prawie 215-metrowy most nad rzeczką Orlanka i jej terenami zalewowymi" - podała GDDKiA w komunikacie.



Umowę z wykonawcą drogowcy chcą podpisać w pierwszym kwartale 2021 r. Droga ma być budowana w latach 2022-2024.



Białostocki oddział GDDKiA, który odpowiada za przygotowanie do realizacji podlaskich odcinków S19 poinformował, że dotąd łącznie otwarto oferty w przetargach na cztery fragmenty S19 wokół Białegostoku o łącznej długości 47,5 km ( w standardzie drogi ekspresowej), 18 km ekspresówki z odcinka Białystok-Bielsk Podlaski i 13,7 km drogi 65, która będzie fragmentem Via Carpatia w standardzie drogi głównej przyspieszonej. "Pod koniec tego roku i na początku przyszłego planowane jest podpisanie umów z wykonawcami tych odcinków" - zapowiada GDDKiA.



Cała przyszła trasa S19, która będzie biegła wzdłuż wschodniej granicy Polski jako elementem międzynarodowej trasy Via Carpatia z północy na południe Europy ma mieć w Polsce 580 km. Na razie istnieje około... 50 km.



Kierowcy korzystają obecnie z krótkich odcinków tej trasy w województwach lubelskim (obwodnice Lublina, Kocka i Woli Skromowskiej) i podkarpackim (od Sokołowa Małopolskiego do węzła Rzeszów Południe). W budowie jest prawie 140 km od Lublina do Sokołowa Małopolskiego i przedłużenie od węzła Rzeszów Południe do Babicy.

Trwają przetargi na kolejne blisko 140 km w województwie podlaskim i lubelskim, a w przygotowaniu jest dokumentacja na pozostałą część trasy.



Cała trasa ma być gotowa do końca 2026 r.