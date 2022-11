Kolejny krok ku budowie nowego odcinka drogi S17 wykonany

Spis treści: 01 17,5 km dwupasmowej i dwujezdniowej drogi ekspresowej

02 Droga ekspresowa S17 z Piask do Hrebennego

Odcinek będzie liczył ok. 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej drogi krajowej nr 17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego. Rusza budowa kolejnego odcinka drogi S17. Gdzie powstanie?

17,5 km dwupasmowej i dwujezdniowej drogi ekspresowej

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Planowane są trzy estakady, most i pięć wiaduktów.

Reklama

W przetargu na wyłonienie wykonawcy wpłynęło osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyła firma Budimex, która zaprojektowanie i budowę odcinka wyceniła na ok. 598,2 mln zł (89,9 proc. szacunków GDDKiA). Po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót nastąpi podpisanie umowy. Powinno się to odbyć jeszcze w tym roku.

Wykonawca w przyszłym roku będzie prowadził prace projektowe. Zasadnicza budowa trasy planowana jest w latach 2024-2026.

Droga ekspresowa S17 z Piask do Hrebennego

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski - Hrebenne jest elementem ciągu drogowego S17 Warszawa - Lublin - Zamość - Tomaszów Lubelski - Hrebenne (granica państwa), który zlokalizowany jest w sieci dróg międzynarodowych i oznaczony jako E372. Trasa liczyć będzie ok. 124 km i powstanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

14 października GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Zamość Wschód - Zamość Południe o długości 12,5 km. Wybuduje go również firma Budimex, a wartość kontraktu to ok. 440,6 mln zł (97,9 proc. szacunków GDDKiA). Zgodnie z planami jeszcze w tym roku ma być podpisana umowa na realizację odcinka Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ.

Również do końca tego roku planowane jest ogłoszenie przetargów na wyłonienie wykonawców trzech odcinków na północ od Zamościa: Piaski - Łopiennik (ok. 16,5 km), Krasnystaw - Izbica (ok. 19 km) oraz Izbica - Zamość Sitaniec (ok. 10 km).

Z kolei dla odcinków Łopiennik - Krasnystaw (ok. 9,5 km) i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ok. 12 km) na początku roku złożone zostały wnioski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej. Procedura jest w toku.