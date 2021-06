Kolejna umowa na budowę drogi S6 podpisana

GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum dwóch firm z liderem Aldesa Construcciones Polska na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Bobrowniki-Skórowo w woj. pomorskim. GDDKiA podała, że to piąta zawarta w tym roku umowa na trasę S6 w woj. pomorskim.

Konsorcjum dwóch firm z liderem Aldesa Construcciones Polska, wybrane spośród sześciu oferentów, zobowiązało się zaprojektować i zbudować blisko 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Bobrownikami a Skórowem w woj. pomorskim za 283,1 mln zł. Ma to być dwujezdniowa "ekspresówka" z węzłami Rzechcino i Skórowo oraz z infrastrukturą towarzyszącą.

We wtorek w gdańskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowę z wykonawcą robót. W komunikacie dyrekcja podała, że "to już piąta w tym roku umowa na trasę S6 w województwie pomorskim". Cytowany p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski zaznaczył, że jest ona 28. podpisaną w tym roku. Tym samym do fazy realizacji przeszły, jak poinformował, zadania o łącznej długości prawie 367,1 km i wartości ok. 10,2 mld złotych.

Zaznaczono w komunikacie, że odcinek Bobrowniki-Skórowo jest jednym z tych na S6, którego realizacja jest możliwa dzięki rządowej decyzji o przeznaczeniu dodatkowych środków z budżetu państwa na budowę tej trasy.

Łącznie w przetargach są jeszcze trzy odcinki tej trasy między obwodnicą Słupska a Bożympolem Wielkim. W województwie pomorskim w budowie są już trzy odcinki S6 od Bożegopola Wielkiego do Gdyni o łącznej długości ok. 41 km. Poza podpisaną we wtorek umową w 2021 r. GDDKiA zawarła je już na kolejne cztery fragmenty trasy: dwie na Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej (dwa zadania), na budowę II jezdni istniejącej obwodnicy Słupska oraz odcinek Skórowo - Leśnice. Razem na pięciu odcinkach w fazie projektowania (i później budowy) jest 72,8 km nowych dróg ekspresowych.

W III kwartale 2021 r. ruszą przetargi na budowę odcinków od Koszalina do obwodnicy Słupska, dla których są już sporządzone projekty budowlane.

Całość trasy S6 w województwach pomorskim i zachodniopomorskim będzie oddana do ruchu w 2025 r.



