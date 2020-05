Jest umowa na kolejny odcinek drogi S7

​Niewykluczone, że trasa S7 może być gotowa na całej swojej długości od roku 2026 lub 2027 - ocenił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który na wtorkowej konferencji poinformował o podpisaniu umowy na budowę odcinka S7 pomiędzy Modlinem a Czosnowem.

Zdjęcie Droga S7 w Modlinie /GDDKiA

"Chciałem podzielić się swoim umiarkowanym optymizmem, mam nadzieję, że może w roku 2026 lub 2027 nastąpi oddanie do użytku ostatniego fragmentu trasy S7 pomiędzy Rabką a Chyżnem, co pozwoli uznać trasę S7 za równoległy korytarz komunikacyjny dla autostrady A1, dla Via Carpatii i drogi ekspresowej S3, z pełnym dostępem do dróg na południu Europy" - powiedział minister Adamczyk.

Na wtorkowej konferencji minister Adamczyk powiedział, że podpisano umowę na odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Czosnowem a Modlinem. To kolejny etap realizacji inwestycji w północnej części województwa mazowieckiego.



Umowę na odcinek Modlin - Czosnów podpisano z firmą Budimex. Wartość kontraktu to prawie 600 mln zł. Budowa ma się rozpocząć na wiosnę przyszłego roku i powinna się zakończyć do jesieni 2023 roku.



Obecny na konferencji prezes Budimeksu Dariusz Blocher zapowiedział, że otwarcie może nastąpić nawet wcześniej i dodał, że budowany przez nią fragment trasy zostanie wykonany z nawierzchni bitumicznej.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7-km drogi dwujezdniowej z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7.



W ramach inwestycji rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik i ścieżkę rowerową. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.



Odcinek Modlin - Czosnów to jeden z trzech fragmentów trasy S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem. Dla dwóch pozostałych odcinków: Siedlin - Załuski (o długości 12,9 km) oraz Załuski - Modlin (12 km) trwa wybór najkorzystniejszych ofert. Po zakończeniu procedury zostanie zawarta umowa z wykonawcami tych fragmentów.(