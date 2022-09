Początek nowego odcinka drogi zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie "ekspresówka" przetnie istniejącą drogę krajową nr 12. Dalej trasa S12 przebiegać będzie po południowej stronie DK12. Ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa miejsc obsługi podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa-Dorohusk.

Droga S12. 23 km, 16 wiaduktów, po dwa pasy w każdym kierunku

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Planowanych jest 16 wiaduktów, 59 przejść dla zwierząt oraz węzeł drogowy Dorohusk.

Reklama

Droga będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie trasy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Budowa drogi S12, czyli kiedy do Chełma dojedziemy "ekspresówką"?

GDDKiA w tym roku planuje ogłosić przetargi na jeszcze dwa odcinki S12 w woj. lubelskim, tj. Piaski - Dorohucza i Dorohucza - Chełm, o łącznej długości ok. 32,3 km.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono odcinek o długości ok. 5,7 km na ich połączeniu. W rejonie planowanego węzła Dorohucza stwierdzono bowiem pod warstwą ziemi odpady przemysłowe, które nie były zinwentaryzowane.

GDKKiA podjęła decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. Jak zapewnia GDDKiA, to najkrótsza metoda prowadząca do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia z sąsiednimi odcinkami.

Trasa pomiędzy Piaskami i Chełmem w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo.

Pierwszy odcinek (ok. 9,8 km) to przedłużenie istniejącej obwodnicy Piask. Trasa przebiegać będzie przez tereny gmin Piaski i Trawniki w powiecie świdnickim i tymczasowo będzie się kończyć na skrzyżowaniu z drogą powiatową łącząca Pełczyn na DK12 z Trawnikami.

Do czasu zakończenia prac na wysokości węzła Dorohucza kierowcy będą korzystać z objazdu obecną DK12 i za kanałem Wieprz - Krzna wjadą na S12.

To drugi odcinek na którego realizację ogłosimy przetarg. Trasa o długości ok. 22,5 km przebiegać będzie przez tereny gminy Trawniki w powiecie świdnickim oraz gmin Siedliszcze i Chełm w powiecie chełmskim. Za Stołpiem połączy się z obwodnicą Chełma o długości ok. 13,6 km, dla której Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID. Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie.

***