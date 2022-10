Ile będzie kosztowało utrzymanie tunelu na Zakopiance? Niewiarygodna kwota

Spis treści: 01 Ile będzie kosztować utrzymanie tunelu pod Luboniem? Dużo

Kiedy pierwsi kierowcy przejadą tunelem pod Luboniem?

Ponad 5 lat budowania. Koszt to miliard zł Jeśli komuś się wydaje, że po wybudowaniu tunelu i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na jego użytkowanie, tunel jest "porzucany" i po prostu sobie działa, to... tylko mu się wydaje. Długi tunel to na tyle skomplikowany obiekt inżynieryjny, że w przeciwieństwie do mostów czy wiaduktów nigdy nie jest pozostawiony samemu sobie, ale nieustannie, przez 24 godziny na dobę monitorowany.

Dlatego wraz z tunelem powstaje Centrum Zarządzania Tunelem, czyli miejsce, z którego będzie prowadzony nadzór na funkcjonowaniem i bezpieczeństwem tunelu. A taki nadzór kosztuje i - jak się okazuje - są to wcale niemałe pieniądze.

Ile będzie kosztować utrzymanie tunelu pod Luboniem? Dużo

GDDKiA podpisała właśnie umowę na kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu pod Luboniem Małym. Przez dwa najbliższe lata zdania te będzie wykonywać będzie konsorcjum firm Voltar System (lider) i Wasko (partner), które otrzymają wynagrodzenie w wysokości 28 milionów zł. To oznacza, że sam nadzór na tunelem będzie kosztował grubo ponad milion zł miesięcznie.

W ramach tego wynagrodzenia wykonawca będzie musiał na bieżąco eksploatować, serwisować i konserwować szereg systemów infrastruktury tunelu. W obiekcie pod Luboniem Małym, jak i przynależnych budynkach, dwóch stacji transformatorowych i dwóch stacji wentylatorowych, zainstalowano wiele różnych systemów, m.in.:

zasilania elektroenergetycznego podstawowego i awaryjnego,

kompleksowego oświetlenia,

wentylacji,

pomiaru CO, NO i widoczności,

detekcji i sygnalizacji pożaru,

łączności alarmowej i technicznej,

łączności radiowej,

nagłośnienia,

sterowania i zarządzania tunelem,

wyposażenia komunikacyjnego,

monitoringu wizyjnego i detekcji,

kontroli dostępu,

zapobiegania gołoledzi.

Ponadto w ramach utrzymania właściwego funkcjonowania tunelu wykonawca będzie dbał o sieć hydrantów, kanalizację deszczową oraz instalację drenażową tunelu, a także zajmie się utrzymaniem znaków, sygnalizatorów, tablic zmiennej treści i wyposażenia komunikacyjnego w tunelu. Ponadto zapewni całodobową obsługę dyspozytorską Centrum Zarządzania Tunelem.

Kiedy pierwsi kierowcy przejadą tunelem pod Luboniem?

Według ostatnich informacji ze strony GDDKiA, tunel ma być przejezdny do końca bieżącego roku. Pod koniec sierpnia zakończono zasadnicze prace w tunelu, trwały testy wszystkich instalacji oraz budowane wjazd do tunelu od strony południowej. Z kolei od strony północnej realizowano prace wykończeniowe i porządkowe.



Zdjęcie Zasadnicze prace w tunelu zakończyły się już w sierpniu /GDDKiA Kończy się budowa tunelu na Zakopiance. Kiedy pojadą nim pierwsi kierowcy?

Termin zakończenia budowy tunelu był kilkakrotnie przesuwany. Najpierw zapowiadano, że tunel będzie gotowy do końca 2021 r. Później termin zakończenia prac przy budowie tunelu wyznaczono na luty b.r. Kolejna data ukończenia robót została ustalona na koniec czerwca. O przesunięcie terminu wnioskował wykonawca, argumentując opóźnienia pandemią i absencją pracowników oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.



Ponad 5 lat budowania. Koszt to miliard zł

Tunel wydrążono w masywie góry Mały Luboń w Beskidzie Wyspowym, pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała. Drążenie pierwszego tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. Koszt inwestycji to niemal miliard zł. Tunel buduje włoski koncern Webuild, który w przejął dotychczasowego wykonawcę tunelu, firmę Astaldi. Obiekt ma 2,06 km długości i będzie jednym z najdłuższych tuneli drogowych w Polsce. Po oddaniu do użytku ułatwi dojazd z Krakowa do Zakopanego.



