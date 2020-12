GDDKiA rezygnuje z umowy na odcinek S7 od węzła Widoma do Krakowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła w poniedziałek od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do granic Krakowa.

Zdjęcie /Jan Graczyński /East News

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, decyzja o odstąpieniu od umowy z wykonawcą to efekt braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac na tym odcinku drogi ekspresowej S7.



Przedstawicielka GDDKiA podała, że po zinwentaryzowaniu wykonanych robót rozpocznie się przygotowanie dokumentacji przetargowej, by wyłonić nowego wykonawcę, który wybuduje odcinek S7 od węzła Widoma (bez węzła - powstaje on w ramach budowy odcinka Szczepanowice - Widoma) do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta.



Umowa na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków o długości ok. 18,3 km została podpisana z ówczesną firmą Salini Impregilo we wrześniu 2018 r. Koszt tej inwestycji określono na 1,072 mld zł. Zadanie miało zostać wykonane w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy (nie wliczając miesięcy zimowych).

