Drogi ekspresowe nie staną się autostradami. Minister przeciw GDDKiA

Spis treści: 01 Drogi ekspresowe nie staną się autostradami

02 Skąd pomysł przemianowania dróg ekspresowych na autostrady?

03 Nie będzie zmian w ograniczeniach prędkości. Zostaje 140 i 120 km/h

04 A co z opłatami za drogi ekspresowe? Rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak powiedział w radiu RMF, że GDDKiA chciałaby ujednolicić sieć dróg szybkiego ruchu. Drogi ekspresowe w Polsce mogą stać się autostradami. Będą wówczas płatne?

- Patrzymy na kraje ościenne. Nigdzie nie występuje takie rozróżnienie dróg szybkiego ruchu. Tylko u nas. To jest zaszłość historyczna. Sieć autostradowa zostanie ukończona, nie widzimy więc sensu, by to rozróżnienie podtrzymywać, wiedząc, że projektowo i technicznie dużych różnic nie ma - - mówił Piechowiak.

Drogi ekspresowe nie staną się autostradami

Te doniesienia zdementował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Nie będzie żadnych zmian, jeżeli chodzi o przemianowanie dróg ekspresowych na autostrady - powiedział Adamczyk. - Ani Ministerstwo Infrastruktury, ani rząd, nie dyskutuje i - myślę, że nie będzie dyskutował - nad tym, czy zwiększyć ilość autostrad, przekształcając drogi ekspresowe" - dodał.

Reklama

Minister przypomniał, że decyzję o zmianie statusu drogi podejmuje Rada Ministrów, ponieważ to rząd zmienia stosowne rozporządzenie dotyczące sieci drogowej w Polsce.

Chodzi o rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Jest to tzw. Czerwona księga.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adamczyk w "Gościu Wydarzeń": Drogi ekspresowe nie będą przekształcane w autostrady Polsat News

Skąd pomysł przemianowania dróg ekspresowych na autostrady?

Minister wyjaśnił, że ostatnio pojawiły się informacje dotyczące możliwości zmiany statusu dróg ekspresowych na autostrady podczas dyskusji inżynierskich zorganizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

"Opinie na ten temat przedstawiono podczas wewnętrznej dyskusji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, której tematem było utrzymanie dróg. (...) To nie GDDKiA, tylko rząd, na wniosek ministra infrastruktury, może zmienić status drogi. Obecnie ani Ministerstwo Infrastruktury, ani rząd takich zamiarów nie ma" - zapewnił szef resortu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adamczyk w "Gościu Wydarzeń": W Polsce Via Carpatia zbudujemy zgodnie z deklaracją do końca 2025 roku Polsat News

Nie będzie zmian w ograniczeniach prędkości. Zostaje 140 i 120 km/h

Podkreślił też, że nie ma żadnych planów dotyczących zmian obowiązujących w Polsce limitów prędkości na drogach.

A co z opłatami za drogi ekspresowe?

Jak powiedział Adamczyk, obecnie prowadzone są analizy dotyczące możliwości powiększenia sieci dróg objętych opłatami dla samochodów ciężarowych. "Prowadzimy analizy. prowadzimy dyskusje, m.in. z Krajową Administracją Skarbową, która nadzoruje system poboru opłat drogowych od ciężarówek. Dzisiaj w tej sprawie nie ma decyzji" - stwierdził.

Długość dróg krajowych w Polsce wynosi obecnie 19 tys. 393 km w tym w zarządzie GDDKiA jest 17 tys. 782 km. Łączna długość dróg szybkiego ruchu w Polsce to 4 tys. 747,8 km, z czego drogi ekspresowe liczą 2 tys. 972,3 km, autostrady to 1 tys. 775,5 km w tym odcinki koncesyjne autostrad liczą 465 km.(PAP)