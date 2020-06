Droga S8 wydłuży się na południe

​GDDKiA zamierza w lipcu i na początku sierpnia złożyć trzy wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko.

Zdjęcie Tu kiedyś będzie droga ekspresowa /GDDKiA

Jak przypomniała w czwartek w komunikacie GDDKiA, droga krajowa nr 8 liczy blisko 830 kilometrów, z czego w standardzie drogi ekspresowej jest ok. 560 km. Trasa łączy Kudowę Zdrój na granicy z Czechami z Budziskiem na granicy z Litwą.

"Od Wrocławia, przez Warszawę, do Białegostoku dojedziemy już drogą ekspresową S8, która w zależności od wyniku obecnych prac przygotowawczych wydłuży się o kolejne ok. 80 km" - przypomniała GDDKiA.



W lipcu i na początku sierpnia GDDKiA zamierza złożyć trzy wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko.



Prace związane z rozpoczęciem inwestycji budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) - Kłodzko rozpoczęły się w grudniu 2016 r. Wówczas to zlecono opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla tego odcinka trasy.

Zdjęcie / GDDKiA



"Projektanci przygotowując STEŚ, mają dostarczyć GDDKiA wszelkich informacji koniecznych do wyboru optymalnego wariantu trasy. Wykonawca zobowiązany jest również do przygotowania Koncepcji programowej praz dostosowania wzorcowego Programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanego przez GDDKiA, do wymagań przedmiotowej inwestycji" - podano.



GDDKiA przypomniała, że początkowo przewidywano rozbudowę DK8 do parametrów drogi głównej przyspieszonej o przekroju 2x2 na odcinkach o największym natężeniu, a na pozostałym odcinku 2+1.



We wrześniu 2018 r. podpisany jednak aneks do Programu inwestycji, który zmienił w sposób zasadniczy planowany wcześniej plan modernizacji drogi i dał początek przygotowaniom do opracowania drogi o parametrach klasy S, czyli dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasami awaryjnymi, z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami oraz Miejscami Obsługi Podróżnych.



Nowo budowana trasa będzie przebiegać przez powiaty: kłodzki, dzierżoniowski, świdnicki, ząbkowicki i wrocławski. Budowa 80-kilometrowego odcinka zostanie podzielona na kilka krótszych fragmentów: Kłodzko - Ząbkowice, Ząbkowice - Łagiewniki, Łagiewniki - Wrocław (Magnice).(