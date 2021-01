Droga nr 18 będzie autostradą A18!

​GDDKiA podpisała w czwartek z firmą Budimex umowę na przebudowę i dostosowanie ponad 16 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Inwestycja warta ponad 175 mln zł obejmie odcinek od okolic Iłowej w woj. lubuskim do granicy z woj. dolnośląskim.

W czwartek odbyła się wideokonferencja, podczas której umowę podpisali dyrektor oddziału firmy Budimex S.A. Grzegorz Domaradzki i p.o. dyrektora zielonogórskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner.

"Chcemy, aby wszystkie autostrady w Polsce funkcjonowały w całości pod koniec roku 2025. W tej chwili kończymy autostradę A1, kończymy autostradę A2 i również wchodzimy w kolejne etapy realizacyjne autostrady A18" - powiedział biorący udział w spotkaniu online wiceminister infrastruktury Rafał Weber.



W ramach podpisanej w czwartek umowy firma Budimex ma przebudować do parametrów autostrady dk 18 na odcinku, który zaczyna się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa, a kończy na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego. Zadanie będzie realizowane w formule "Buduj". Zakończenie robót planowane jest w 2023 r.



"Skończymy w terminie i na wiosnę 2023 r. mam nadzieję wspólnie będziemy cieszyli się z otwierania tej inwestycji" - powiedział Domaradzki.



To trzecia umowa związaną z dostosowaniem dk 18 do parametrów autostrady. Zadanie podzielono na cztery odcinki.



W połowie listopada 2019 r. jako pierwszą podpisano umowę o wartości ponad 254 mln zł na przebudowę 22 kilometrów między Żarami a Iłową, a w kwietniu 2020 r. wartą ponad 185 mln zł umowę na modernizację prawie 12-kilmetrowego odcinka od granicy państwa do okolic węzła Żary Zachód.



Obecnie na obu wymienionych odcinkach trwają prace budowlane. W przypadku odcinka między Żarami a Iłową mają zakończyć się do 2022 r., a odcinka od granicy z Niemcami do Żar w drugiej połowie 2023 r.



Ostatni czwarty etap przebudowy dk 18 obejmuje ponad 21-kilometrowy fragment od granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice. Szacunkowa wartość tego zadania to 258,7 mln zł. Podpisanie umowy na jego realizacje jest planowane na przełomie stycznia i lutego 2021 r.



"W 2023 roku praktycznie wszystkie odcinku autostrady A18 zostaną udostępnione kierowcom do ruchu" - powiedział Lendner. Dodał, że autostrada będzie w pełni bezpieczna i nowoczesna.



Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie dk 18 (na 70-kilometrowym odcinku) od granicy z Niemcami w Olszynie do Golnic na Dolnym Śląsku do standardów autostrady. Inwestycja ta stanowi drugi etap budowy autostrady A18 - pierwszym była budowa jezdni północnej w latach 2004-2006.



Zadanie obejmuje nie tylko przebudowę jezdni południowej, ale także budowę niezbędnej w przypadku autostrady infrastruktury. Łączy koszt części budowlanej całej inwestycji to ponad 872 mln zł, a wraz z innymi wydatkami przekracza 1 mld zł.



Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym łączącym Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Zaliczana jest w Polsce do głównych dróg o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.



Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław.