Dobra wiadomość. Mamy kolejne 24 kilometry dwujezdniowej drogi

Dobre wiadomości dla zmotoryzowanych z województwa mazowieckiego. Dwujezdniowa droga między Warszawą a Piaskami wydłużyła właśnie o kolejne 24 km!

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /GDDKiA

Od dziś kierowcy będą mieć do dyspozycji dwie jezdnie na obwodnicy Kołbieli (ok. 8,7 km - w ciągu drogi ekspresowej S17), a także na odcinku od obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska (ok. 15 km). Jedyne miejsce, gdzie jeszcze przez jakiś czas napotkamy zwężenie jezdni, to ok. 400 metrowy odcinek w Ostrowiku. Prace budowlane na oddanych dwóch odcinkach jeszcze trwają (chodzi m.in. o budowę MOP, dróg dojazdowych, kanalizacji deszczowej, czy zbiorników retencyjnych), dlatego obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Reklama

Wraz z otwarciem dla ruchu nowych odcinków zlikwidowane zostało tymczasowe rondo na przecięciu DK50 z budowaną S17. Uruchomiono też drogi dojazdowe na węźle Kołbiel, którymi kierowcy mogą wjechać na drogę krajową nr 50 w kierunku Grójca i Mińska Mazowieckiego.

Wartość dwóch kontraktów (węzeł Lubelska - obwodnica Kołbieli oraz obwodnica Kołbieli) to w sumie ok. 596 mln zł, a całkowity koszt - włączając m.in. prace projektowe, archeologiczne, wykup gruntów, czy nadzór budowlany - to ok. 1,2 mld zł. Wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe. Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE.

W ubiegłym roku oddano do użytku pięć odcinków S17 (od końca obwodnicy Kołbieli - jadąc od strony Warszawy - do węzła Kurów Zachód) o łącznej długości ok. 70 km. Od początku lipca kierowcy korzystają również z nowej jezdni w okolicach węzła Góraszka. Finał prac wykończeniowych na dwóch odcinkach - między węzłem Lubelska a końcem obwodnicy Kołbieli - planowany jest na IV kwartał bieżącego roku.