Czym różni się autostrada od drogi ekspresowej?

Dla większości kierowców autostrada nie różni się od drogi ekspresowej. Obie drogi mają po dwie jezdnie, co najmniej dwa pasy ruchu, można na nie wjechać poprzez węzły, a różnią się kolorem drogowskazów. Użytkownicy pojazdów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony podkreślą możliwość rozwinięcia wyższej prędkości maksymalnej na autostradzie oraz brak opłat na ekspresówkach. Różnic jest jednak więcej.

Podział sieci dróg krajowych na autostrady i drogi ekspresowe określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Pierwszy taki kierunkowy układ dróg szybkiego ruchu zatwierdzono 28 września 1993 roku. Założono w nim realizację 6500 km dróg szybkiego ruchu, z czego autostrady miały mieć długość ok. 2600 km. Były to odcinki A1 Gdańsk - Gorzyce, A2 Świecko - Terespol, A3 Szczecin - Lubawka, A4 Zgorzelec - Przemyśl, A6 Kołbaskowo - Szczecin, A8 Łódź - Bolków i A12 Olszyna - Krzywa.



Przez kolejne lata dokument i lista dróg ewoluowały, a najnowsze rozporządzenie z 25 września 2019 roku określa sieć dróg szybkiego ruchu na 7980 km. Długość autostrad skróciła się do ok. 2100 km, a na liście znalazły się A1 Rusocin - Gorzyczki, A2 Świecko - Kukuryki (z przerwą na S2 przez Warszawę), A4 Jędrzychowice - Korczowa, A6 Kołbaskowo - Szczecin, A8 jako obwodnica Wrocławia, A18 Olszyna - Krzyżowa oraz nowa A50 od A2 na wysokości Centralnego Portu Komunikacyjnego omijająca od południa Warszawę i włączająca się do A2 na wysokości Mińska Mazowieckiego.

Trzeba podkreślić, że niemal wszystkie odcinki autostrad, poza A18 i nową A50, są w sieci bazowej TEN-T, czyli transeuropejskiej sieci drogowej. Państwa, przez które te korytarze przechodzą, zobowiązały się zrealizować swoje odcinki z sieci bazowej do końca 2030 roku, natomiast z sieci kompleksowej do roku 2050 roku. W sieci bazowej na terenie Polski jest łącznie ok. 3890 km dróg, a oprócz autostrad to także odcinki dróg ekspresowych: S1 Lotnisko Pyrzowice - Zwardoń - Słowacja, S2 Warszawa (w. Konotopa - w. Lubelska), S3 Lubawka - Świnoujście, S7 Gdańsk - Warszawa, S8 Wrocław - Łódź, S8 Warszawa - Ostrów Mazowiecka, S17 Warszawa - Lublin, S19 Lublin - Rzeszów, S22 Elbląg - Grzechotki - Rosja, S61 Ostrów Mazowiecka - Suwałki - Litwa. Ta lista wpływa na kolejność przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.

W sieci kompleksowej jest pozostałe ok. 3460 km, w tym A18 i odcinki dróg ekspresowych. Łączna długość sieci TEN-T w Polsce to ok. 7400 km.

Obecnie kierowcy korzystają z ok. 4153 km dróg szybkiego ruchu, z czego autostrady to ok. 1694 km. Do długości wskazanej w przytaczanym rozporządzeniu brakuje jeszcze ok. 300 km. W realizacji jest blisko 155 km, a przypomnijmy, że w ubiegłym roku oddaliśmy do ruchu blisko 60 km autostrady A1 w woj. śląskim. W tym roku kierowcy skorzystają z dwóch odcinków A2 od węzła Lubelska pod Warszawą do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego (to razem blisko 15 km). Trwa przebudowa DK1 i starej A1 pomiędzy Łodzią a Częstochową (blisko 81 km). Rozpoczyna się budowa drugiej jezdni przyszłej A18 na 22-kilometrowym odcinku do okolic Iłowej, a projektanci pracują nad dokumentacją dla ponad 11-kilometrowego odcinka od granicy w Olszynie. W rękach projektantów są również dwa odcinki A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami (ponad 24 km), na które podpisaliśmy umowy na realizację w formule "Projektuj i buduj". Trwa przetarg na trzeci z odcinków A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim i Siedlcami, o długości blisko 13 km.

W przygotowaniu jest przedłużenie A2 od Siedlec do Kukuryk (granicy państwa) o długości ponad 95 km, oraz blisko 38-kilometrowy odcinek przyszłej A18 od Iłowej do Golnic. Po wybudowaniu tych odcinków kierowcy będą mieli do dyspozycji ok. 1994 km autostrad. Do zamknięcia programu autostradowego zapisanego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych pozostanie jeszcze ok. 100 km A50 stanowiącej południową część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.