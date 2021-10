Częstochowa. Zmiany na budowanym odcinku A1

"Będzie to oznaczało, że kierowcy jadący w stronę Katowic będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu, czyli docelowy przekrój nowej trasy. Jadący w przeciwną stronę będą nadal dysponowali dwoma pasami ruchu" - napisano w środę na facebookowym profilu GDDKiA.

Jak wyjaśniono, pozostałe dwa z tymczasowych czterech pasów na jezdni wschodniej będą wykorzystywane przez wykonawcę do kontynuacji prac.

Obecnie na tym odcinku, realizowanym przez firmę Polaqua, obustronny ruch odbywa po się po gotowych fragmentach betonowych jezdni na całej długości - 16,9 km.

W ubiegłym roku, w trakcie budowy autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do granicy woj. śląskiego oraz łódzkiego, kierowców wpuszczono na jej pierwszą nową betonową jezdnię.

Autostrada A1. Po trzy pasy w każdym kierunku

W sierpniu br. katowicki oddział GDDKiA sygnalizował, że na odcinku realizowanym w woj. śląskim zamierza udostępnić kierowcom obie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdą stronę do końca roku.

Betonowanie drugiej jezdni nowego odcinka autostrady A1 między granicą woj. śląskiego oraz łódzkiego i Częstochową rozpoczęło się w lipcu br. - od północy w kierunku południowym. Zakończenie układania nawierzchni betonowej zaplanowano na początek IV kwartału tego roku.

Autostrada A1. Kiedy koniec budowy?

Zakończenie wszystkich robót na tym ostatnim powstającym w woj. śląskim nowym odcinku autostrady A1 planowane jest na czerwiec przyszłego roku.

Trwająca budowa autostrady A1 między Tuszynem w woj. łódzkim i Częstochową podzielona jest na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez woj. łódzkie, a jedna przez woj. śląskie (16,9 km).

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto realizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto budują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykonuje firma PUT Intercor. Najpóźniej ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto realizuje firma Mirbud SA. Odcinek "E" od granicy woj. łódzkiego do węzła Częstochowa Północ (16,9 km) za 597 mln zł brutto wykonuje Polaqua Sp. z o.o.

W środę GDDKiA podała, że w woj. łódzkim na 24-kilometrowym odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem oddano kierowcom do dyspozycji po dwa pasy ruchu na nowej betonowej jezdni. Uruchomiono też w pełnym zakresie węzeł Kamieńsk na połączeniu A1 z drogą wojewódzką nr 484. Tym samym na trasie zniknęło ostatnie "wąskie gardło".

Całkowita długość budowanej na terenie obu województw autostrady liczy 81 km i ma być gotowa na przełomie 2022 i 2023 r. Realizacja inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju.



***