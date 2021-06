Coraz bliżej budowy drogi S1 na Śląsku

Wykonawcy dwóch z trzech odcinków nowego przebiegu trasy S1 w woj. śląskim wykonali już dokumentacje konieczne do złożenia wniosków o zgodę na realizację. Wniosek na odcinek Oświęcim - Dankowice złożono w marcu br., a na fragment Dankowice - Bielsko-Biała w czerwcu br. - podała GDDKiA.

Chodzi o dwie z trzech części liczącego ok. 40 km nowego fragmentu drogi ekspresowej S1 między Mysłowicami i Bielskiem-Białą. Odcinek Mysłowice - Oświęcim po zawirowaniach proceduralnych znów jest na etapie zamówienia projektów i budowy. Jako część inwestycji, na terenie woj. małopolskiego powstaje też obwodnica Oświęcimia, przylegając do przyszłej S1.

Jak poinformował PAP w środę Marek Prusak, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który koordynuje budowę zasadniczego przebiegu trasy, po trwającym niespełna rok projektowaniu wykonawca odcinka Oświęcim - Dankowice złożył wniosek o zgodę na realizację inwestycji drogowej w marcu br., a wykonawca odcinka Dankowice - Bielsko-Biała zrobił to w czerwcu br.

Umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Oświęcim - Dankowice GDDKiA podpisała z konsorcjum PORR - Mota Engil w połowie maja 2020 r. Wykonawca ma za 989,8 mln zł brutto zbudować w ciągu trzech i pół roku ok. 15,2 km ekspresowej trasy wzdłuż granicy woj. śląskiego i małopolskiego, między węzłem z planowaną obwodnicą Oświęcimia a Dankowicami.

Umowę na 12-kilometrowy odcinek z Dankowic do Bielska-Białej Dyrekcja zawarła z konsorcjum spółek Mirbud i PBDiM Kobylarnia w sierpniu ub. roku. Warta 586,7 mln zł brutto inwestycja ma powstać do końca 2023 r.

Przetargi na wszystkie trzy odcinki zasadniczej trasy S1 katowicki oddział GDDKiA ogłaszał w październiku 2019 r.

W przetargu na odcinek I - od Mysłowic do węzła Oświęcim (blisko 13 km), wraz z obwodnicą Bierunia (ponad 2 km), Dyrekcja odrzuciła ofertę za 752,1 mln zł brutto, którą złożyła firma China State Construction Engineering Corporation. Po szeregu odwołań, z którymi zgadzały się Krajowa Izba Odwoławcza oraz sąd administracyjny, GDDKiA ostatecznie unieważniła dotychczasowe postępowania i prowadzi obecnie dwa nowe.

Zakres pierwszego zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 2,9-kilometrowej drogi S1 z 2-kilometrowym odcinkiem trasy klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) i 1,2-kilometrowym łącznikiem klasy Z (droga zbiorcza) między węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły). Budowa tych połączeń umożliwi skomunikowanie powstających odcinków S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej i z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44.

Dla odcinka I/B (Mysłowice Kosztowy-Bieruń), czyli drogi ekspresowej S1 o długości 10 km, przewidziano osobne postępowanie. W środę zostało ono oficjalnie ogłoszone na platformie zakupowej GDDKiA.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie, Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Bielsko-Biała - Przybędza oraz Milówka - Zwardoń.

Aby dokończyć arterię, potrzebne są m.in.: przebudowa do standardu drogi ekspresowej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km - we wrześniu ub. roku podpisano umowę) i przebudowa liczącego ok. 2,7 km odcinka w Dąbrowie Górniczej (trwa projektowanie).

Kolejna część S1 powstaje w formule "projektuj i buduj" w nowym przebiegu między Mysłowicami i Bielskiem-Białą - obwodnica Oświęcimia i dwa odcinki na południe od niej w perspektywie 2023 r.; odcinek Mysłowice - obwodnica Oświęcimia później.

Na południu regionu trwa budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1 do granicy w Zwardoniu. Powstają tam m.in. dwa tunele o długości ok. 830 m i 980 m oraz kilka estakad. Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie liczącego 8,5 km odcinka podpisano w październiku 2019 r. Wykonawca ma od tej daty 34 miesiące na realizację zamówienia.



