Co dalej z budową ekspresowej Zakopianki?

GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa, czyli popularnej Zakopianki, z firmą Strabag Infrastruktura Południe. Inwestycja warta ponad 74,5 mln zł ma być ukończona w listopadzie 2021 r.

Zdjęcie /Jan Graczyński /East News

"W trakcie podpisywania umowy przedstawiciele firmy Strabag zadeklarowali, że po załatwieniu niezbędnych formalności zaczną się przygotowywać do rozpoczęcia robót. Same roboty zgodnie z umową mają się wprawdzie rozpocząć po zakończeniu okresu zimowego, który trwa do 15 marca, jednak firma chce rozpocząć prace wcześniej, jeżeli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne" - poinformowała we wtorek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.



Odcinek Lubień - Naprawa jest już częściowo przejezdny. Lewą jezdnią na tym odcinku kierowcy mogą przejeżdżać w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 r. Prawa jezdnia nie została jednak ukończona, ponieważ dotychczasowy wykonawca, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, przerwał pracę, a GDDKiA odstąpiła od umowy. Według tamtej umowy cały odcinek miał być gotowy do końca października bieżącego roku.



Według podpisanej nowej umowy, Strabag Infrastruktura Południe wykona prace naprawcze, dokończy budowę prawej jezdni odcinka Lubień - Naprawa o długości ok. 7,6 km, wybuduje miejsca obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów oraz niezbędną infrastrukturę.



Na tym samym odcinku inny wykonawca buduje w Lubniu estakadę. Koszt tych prac został wyceniony na pond 42 mln zł.

