Budowa S19. Nowy odcinek drogi ekspresowej z Lublina do Rzeszowa

Blisko 10 kilometrów ma odcinek drogi ekspresowej S19 z Lasów Janowskich do Zdziar na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. To kolejny odcinek trasy Via Carpatia, który docelowo ma mieć w Polsce 700 kilometrów długości.

Zdjęcie Droga S19 na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego. / Bartosz Wysocki / GDDKiA / materiały prasowe