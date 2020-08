Budowa obwodnicy Warszawy opóźniona o rok?

​Obawiam się, że prace na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy potrwają jeszcze ok. roku, a tunel może nie zostać oddany do użytku w 2021 r. - powiedział burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Zdjęcie Budowa obwodnicy na Ursynowie /Łukasz Szczepański /Reporter

Burmistrz zaznaczył, że nie ma informacji, kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje zakończenie prac na ursynowskim odcinku POW, jednak obawia się, że roboty potrwają jeszcze ok. roku. Dodał, że w związku z tym, że po tym, jak budowa tunelu zostanie ukończona odbędą się jeszcze odbiory przez służby, takie jak straż pożarna czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, spodziewa się, że obiekt może nie zostać oddany do użytku w 2021 r. "Niestety brak rzetelnych informacji skazuje zarówno mnie, jak i mieszkańców dzielnicy na domysły" - powiedział PAP.

Reklama

Według oficjalnych informacji od GDDKiA, zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy wynosi 80 proc. Według drogowców, wykonawca, firma Astaldi, przekopała się przez całą długość tunelu, która wynosi 2,3 km i stanowi połowę długości całego odcinka. Płyta denna, którą zaprojektowano na ok. połowę długości tunelu, została zabetonowana w 55 proc., a w kolejnych 20 proc. zazbrojona. Trwają prace związane ze zbrojeniem pozostałej części. Wykonano też cały strop pośredni w najgłębszej części tunelu, na długości ok. 600 metrów.



Na pozostałej części trasy trwają prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. Zasypywane są kolejne segmenty nad tunelem. Na ul. Rosoła na obszarze wyłączonym z ruchu - wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Realizowana jest wymiana gruntu pod drogę dojazdową. Trwają też prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich po wchodzących w skład węzła zespolonego Warszawa Ursynów.



Rzecznik prasowa warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska wskazała PAP, że precyzyjny termin ukończenia prac na odcinku nie jest jeszcze znany. "Żeby go podać podstawą jest zawarcie aneksu w umowie z firmą Astaldi, wykonawcą. W najbliższym czasie go ustalimy" - dodała.



Nieoficjalnie mówi się, że budowa ursynowskiego odcinka POW ma ok. roku opóźnienia.



Umowa z wykonawcą na budowę ursynowskiego odcinka POW została podpisana w grudniu 2015 r., zaś inwestycja miała być zrealizowana w ciągu 41 miesięcy od daty jej podpisania (z wyłączeniem przerw zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca).



Budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy jest realizowana z podziałem na zadanie A - między węzłami Puławska i Przyczółkowa o długości ok. 4,6 km; zadanie B, Przyczółkowa - Wał Miedzeszyński, ok. 6,5 km; zadanie C, Wał Miedzeszyński - Lubelska, ok. 7,5 km.



Koszt inwestycji to 4,4 mld zł. Południowa obwodnica Warszawy, to odcinek drogi ekspresowej S2 o długości 18,5 kilometra.