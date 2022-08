Bliżej do budowy nowych odcinków drogi S17. Połączą Zamość z granicą Polski

Spis treści: 01 Trzy odcinki drogi S17 o długości 48,5 km za 1,86 mld zł

Dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA Mirosław Czech poinformował w środę, że spośród 26 zgłoszonych w postępowaniu przetargowym ofert najkorzystniejsze złożyły firmy Budimex i Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret.

Trzy odcinki drogi S17 o długości 48,5 km za 1,86 mld zł

"Budżet na realizację trzech odcinków S17 wynosił ok. 1,95 mld zł, a suma z wybranych ofert to ok. 1,86 mld zł" - przekazał Czech.

Jak zaznaczył, Budimex został wybrany do realizacji odcinków Zamość Wschód - Zamość Południe (ok. 12,5 km za 440,6 mln zł) oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne (17,5 km za 598,2 mln zł). Natomiast Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret wykona odcinek Zamość Południe - Tomaszów Lubelski (ok. 18,5 km za 822,4 mln zł).

Czech wskazał, że pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie odwołań. Podpisanie kontraktów z wykonawcami planowane jest na czwarty kwartał br.

Po dwa pasy ruchu w dwóch kierunkach

W ramach inwestycji planowana jest budowa drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi, dróg do obsługi ruchu lokalnego, węzłów drogowych, miejsc obsługi podróżnych. Ponadto przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Przetarg na budowę trzech odcinków S17 GDDKiA ogłosiła w grudniu 2021 r. "W związku z wyjątkową sytuacją geopolityczną, która wpływa również na rynek zamówień publicznych, w marcu tego roku wydłużyliśmy terminy składania ofert" - przypomniał Czech. Jego zdaniem pozwoliło to na dłuższą obserwację sytuacji na rynku budowlanym i lepsze skalkulowanie ofert przez wykonawców.

To nie koniec budowy drogi S17

W tym roku lubelski oddział GDDKiA planuje ogłoszenie przetargów na realizację trzech kolejnych odcinków S17: Piaski - Łopiennik (16,5 km), Krasnystaw - Izbica (19 km), Izbica - Zamość Sitaniec (10 km). Natomiast na początku tego roku dyrekcja złożyła wnioski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinków Łopiennik - Krasnystaw (9,5 km) i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (12 km).

Droga ekspresowa S17 jest elementem trasy międzynarodowej E372.