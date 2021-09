Autostrady A1 i A2 będą miały system zarządzania ruchem

Drogi krajowe będą badane pod kątem bezpieczeństwa

"Podpisaliśmy ostatnią umowę na realizację Regionalnego Projektu Wdrożeniowego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I. Umowa na system zarządzania ruchem obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie systemu zarządzania ruchem na odcinkach autostrad A1 i A2 w województwie łódzkim oraz rozbudowę Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie" - poinformowała PAP w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak przekazała GDDKiA w przesłanym komunikacie, wykonawcą prac o wartości 78,8 mln zł, będzie firma SPRINT z siedzibą w Olsztynie. Projekt ma być zrealizowany w ciągu 28 miesięcy.

Reklama

Na inwestycję składać się będą rozmieszczone w pasie drogowym urządzenia służące m.in. do zarządzania ruchem oraz przekazywania na bieżąco aktualnych informacji kierowcom. Rozbudowane zostanie Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie; zapewniony będzie również bieżący dostęp do danych o ruchu drogowym na drogach zarządzanych przez GDDKiA.

W ramach systemu zarządzania ruchem na autostradach A1 i A2 w Łódzkiem pojawi się m.in. 69 znaków zmiennej treści, 9 nadajników radiowych do informowania kierowców poprzez radia CB, 62 kamery do podglądu sytuacji na drogach, 8 stacji pogodowych, 50 stacji ciągłego liczenia pojazdów, aby pozyskiwać informacje o natężeniu i płynności ruchu, 88 innego typu urządzeń służących wykrywaniu zdarzeń takich jak zator, nagła zmiana warunków ruchu, pojazd jadący pod prąd. Będzie też pięć zestawów urządzeń służących pomiarowi czasu przejazdu z punktu A do punktu B, a także 17 zmodyfikowanych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną na trasach objazdów.

Umowa na Regionalny Projekt Wdrożeniowy na łódzkich drogach jest elementem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap I, na który składają się również realizowane już zamówienia na Centralny Projekt Wdrożeniowy oraz trzy pozostałe Regionalne Projekty Wdrożeniowe w Gdańsku i Olsztynie, Katowicach oraz Wrocławiu i Opolu.

GDDKiA podkreśla w komunikacie, że ma podpisane umowy na realizację wszystkich projektów wdrożeniowych - ich ukończenie umożliwi wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego pozwalającego na dynamiczne zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych. Zakres terytorialny projektu związany jest głównie z przebiegiem korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Adriatyckie - Morze Bałtyckie i obejmuje w przybliżeniu 1,1 tys. km dróg, co stanowi ok. 28 proc. długości sieci bazowej TEN-T na obszarze Polski.