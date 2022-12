Autostrada A4 Kraków - Katowice może być wkrótce bezpłatna

Spis treści: 01 Na istniejących już autostradach nie będzie opłat

02 Autostrada A4 Kraków - Katowice od 2027 roku będzie bezpłatna?

03 Trzeci pas ruchu na autostradzie A4 Kraków - Katowice

Minister dodał, że plan zakłada rozbudowę tej trasy o dodatkowy pas ruchu. Drogi ekspresowe w Polsce mogą stać się autostradami. Będą wówczas płatne?

Na istniejących już autostradach nie będzie opłat

Szef resortu infrastruktury, który był w czwartek gościem Polsat News na pytanie, czy rząd chce wprowadzić dodatkowe opłaty na istniejących autostradach, zapewnił że nie ma takich planów.

"Na tych istniejących autostradach nie ma takich planów. Przypomnę, że opłatami zajmuje się Minister Finansów. Często zwolnienie z opłat umożliwia przeniesienie dużej części ruchu na odcinek autostrady z dróg równoległych" - powiedział Adamczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adamczyk w "Gościu Wydarzeń": Drogi ekspresowe nie będą przekształcane w autostrady Polsat News

Autostrada A4 Kraków - Katowice od 2027 roku będzie bezpłatna?

Dodał, że ma nadzieję, iż opłaty zostaną zniesione na odcinku autostrady A4 miedzy Katowicami a Krakowem. Przypomniał, że koncesja na użytkowanie tej autostrady kończy się w 2027 roku.

Reklama

"Jestem przekonany (...), że autostrada ta stanie się na powrót autostradą zarządzaną przez GDDKiA i chcielibyśmy bardzo, aby ten odcinek między Katowicami a Krakowem, był odcinkiem autostrady bezpłatnej" - powiedział.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adamczyk w "Gościu Wydarzeń": W Polsce Via Carpatia zbudujemy zgodnie z deklaracją do końca 2025 roku Polsat News

Trzeci pas ruchu na autostradzie A4 Kraków - Katowice

Szef resortu infrastruktury dodał, że planowana jest rozbudowa tej trasy o dodatkowy pas ruchu w każdą stronę. "To by pozwoliło skumulować ruch, zebrać go z dróg równoległych, gdzie są olbrzymie problemy komunikacyjne" - wskazał.

Koncesjonariuszem autostrady jest spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM). W lipcu br. podniesiono stawki za przejazd odcinkiem Katowice-Kraków z 24 do 26 zł dla samochodów osobowych. Dla samochodów ciężarowych ceny wzrosły z 70 zł do 80 zł.