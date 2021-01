Autostrada A2 ma być gotowa do 2025 roku

​Autostrada A2 powstanie do 2025 roku i zakończy realizację inwestycji autostradowych w Polsce - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji poświęconej przetargowi na projekt odcinka A2 Biała Podlaska-granica państwa.

"Budowa autostrady A2 zostanie zakończona w 2025 roku i tym samym ambitny plan realizacji inwestycji autostradowych w Polsce zostanie zakończony. Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć budowę autostrady A2" - powiedział na wtorkowej wideokonferencji minister Adamczyk.

Reklama

Szef resortu infrastruktury przypomniał, że w ubiegłym roku został oddany do użytku odcinek A2 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim, natomiast większość odcinków między Mińskiem Mazowieckim a Białą Podlaską jest obecnie w realizacji. Adamczyk dodał, że w grudniu oddano do użytku większość południowej obwodnicy Warszawy - która jest drogą ekspresową w ciągu autostrady A2 - a druga część tej obwodnicy ma być oddana do użytku w czerwcu. "To pokazuje, że rząd kompleksowo podchodzi do tej inwestycji" - zaznaczył minister.



Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, podkreślił, że docelowo autostrada A2 będzie miała ponad 600 km. "Myślę, że wszyscy czekają, aż zepnie wschód z zachodem czy zachód ze wschodem" - dodał. Przypomniał, że spośród blisko 4,3 tys. km wszystkich dróg szybkiego ruchu autostrady stanowią 1,7 tys. km.



W grudniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na projekt 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią (lubelskie). Dla tej inwestycji wydana jest już decyzja środowiskowa, która jest ważna do lutego 2022 r., dlatego ten odcinek trasy będzie realizowany w sposób tradycyjny - w systemie "buduj". Termin składania ofert został wyznaczony na 3 lutego 2021 r., a podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na maj 2021 r.



Dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA Jarosław Wąsowski powiedział, że ma to być droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod trzeci pas. Zaprojektowany zostanie węzeł drogowy Dobryń oraz parking buforowy dla pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę celną na terminalu Koroszczyn, do wykorzystania w przypadku dużej kolejki na przejściu granicznym w Kukurykach.



"Planujemy, że w maju tego roku podpiszemy umowę na realizację tego przedsięwzięcia, później nastąpi okres projektowania, tak aby uszczegółowić wszystkie rozwiązania i wykonać projekt budowlany. Chcielibyśmy, aby najpóźniej w styczniu 2022 r. złożyć wniosek o uzyskanie ZRID (pozwolenie na budowę - PAP) i uzyskać ten ZRID w pierwszej połowie roku 2023" - dodał Wąsowski



Jesienią ubiegłego roku zostały ogłoszone przetargi na zaprojektowanie i budowę czterech odcinków A2 między Siedlcami a Białą Podlaską, o łącznej długości 63 km. Mają to być drogi dwujezdniowe, o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, z rezerwą pod trzeci pas.



W sierpniu ub. roku oddany został do użytku ponad 15-kilometrowy odcinek A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną zawarte zostały kontrakty na dwa kolejne odcinki autostrady: pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. W przypadku środkowego odcinka, węzeł Groszki-węzeł Gręzów, w grudniu wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na projekt i budowę.



"Cały przebieg autostrady, jeśli chodzi o teren woj. mazowieckiego i lubelskiego, można powiedzieć, że znajduje się w realizacji, w różnym stopniu zaawansowania, przygotowania" - dodał Wąsowski.