Autostrada A2 będzie miała dodatkowy pas

Poszerzenie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią i budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - zakłada podpisane w środę porozumienie między spółką Centralny Port Komunikacyjny i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie Autostrada A2 będzie szersza /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Obie instytucje będą prowadzić inwestycje we wspólnych korytarzach, koordynować prace i synchronizować harmonogramy. Ścisła współpraca obu podmiotów ma pomóc w podejmowaniu optymalnych decyzji inwestycyjnych.

Najważniejsze inwestycje drogowe związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK) to poszerzenie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią oraz Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej.

"Inwestycje to gra zespołowa. Żeby powstał nowy port lotniczy i związany z nim układ drogowy, potrzebne będzie współdziałanie, czyli codzienna praca i nieustanny przepływ informacji miedzy CPK i GDDKiA" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

"Dzisiejsze wydarzenie to dowód na to, że na system transportowy Polski patrzymy jak na spójną całość, a nie na zbiór niezależnych elementów. Projekt inwestycyjny CPK stał się impulsem do tego, żeby zacieśnić współpracę między dwoma rządowymi inwestorami" - dodał.

Jak wynika z rządowej Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji CPK, wśród planowanych przedsięwzięć związanych z powstaniem nowego portu przesiadkowego znajduje się rozbudowa sieci tras ekspresowych i autostrad.

"CPK jako międzynarodowy węzeł komunikacyjny będzie wymagał dostosowania spójnego komponentu drogowego. Polska potrzebuje spójnego systemu komunikacyjnego, a rolą GDDKiA jest tworzenie spójności połączeń drogowych i szukanie nowych rozwiązań. Dziś patrzymy wspólnie na inwestycje, dzielimy się doświadczeniami i wiedzą z CPK, wyciągamy wnioski z popełnionych błędów i wspólnie komunikujmy Polskę, Europę i świat. Tylko wspólne patrzenie na transport może dać nam to, czego wszyscy oczekują - szybko, sprawnie i bezpiecznie, od drzwi do drzwi" - podkreślił p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Rządowe założenia są takie, że jednocześnie z uruchomieniem Portu Lotniczego Solidarność będzie już poszerzona autostrada A2 na odcinku: Łódź Północ - Konotopa, czyli od skrzyżowania z autostradą A1 pod Łodzią do granicy Warszawy. Na odcinku od węzła Łódź Północ do Pruszkowa GDDKiA dobuduje trzeci pas, a od Pruszkowa do Konotopy - czwarty pas ruchu w każdą stronę.

GDDKiA będzie też odpowiadać za budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, czyli tzw. ringu autostradowego w odległości ok. 40-50 km od stolicy. Na obwodnicę ma się składać: autostrada A50 na południe od obecnej trasy A2 oraz trasa ekspresowa S50, która połączy teren północnego Mazowsza z nowym lotniskiem centralnym. Inwestycja pozwoli na przejęcie ruchu tranzytowego i odciążenie układu drogowego w rejonie Warszawy.

Elementem drogowych planów związanych z CPK jest też trasa ekspresowa S10 w kierunku Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej i CPK od strony Płocka i Torunia. Docelowo ta trasa połączy Warszawę ze Szczecinem.

Od 10 lutego do 10 marca br. spółka CPK prowadziła konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Celem tego dokumentu było określenie korytarzy dla inwestycji kolejowych i drogowych. SSL nie przesądza jednak jeszcze o lokalizacji tras. Wyznaczone korytarze będą podstawą do dalszych prac studialno-projektowych. Ustalenia w sprawie ostatecznego przebiegu dróg i linii kolejowych będą podejmowane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego, m.in. po przeprowadzeniu zaplanowanych na ten rok konsultacji społecznych z gminami, a także szczegółowych analiz technicznych i środowiskowych.

Spółka CPK planuje lotnisko na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki - między Warszawą i Łodzią. To obszar w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany.

CPK - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r