Jak informuje GDDKiA, ogólny postęp prac na tzw. odcinku nr 2 autostrady A18 (Olszyna-Gorlice) wynosi już 98,5 proc. Odcinek nr 2 zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód w stronę Wrocławia, a kończy blisko 4 km przez węzłem Iłowa. Wprawdzie postęp robót drogowych szacowany jest na 81,52 proc. a robót mostowych na 98,44 proc, ale wszystko wskazuje na to, że drogowcy - zgodnie z planem - zejdą z placu budowy już we wrześniu.



A18 to jedna z najważniejszych dróg w Polce. Stanowi ona łącznik między autostradą A4 z przejściem granicznym w Olszynie. To części tzw. III drogowego transeuropejskiego korytarza transportowego łączącego Ukrainę i Słowację z południem Polski, a - dalej - Dreznem i Berlinem.



Stara droga krajowa nr 18, stanowiąca obecnie południową jezdnię A18, to spadek po niemieckich, hitlerowskich inwestycjach z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Słynna "betonka" pierwotnie nosiła nazwę RAB 9 (autostrada Rzeszy nr 9) i łączyła autostradową obwodnicę Berlina z Wrocławiem.



Co ciekawe, w ramach przebudowy liczącej przeszło 80 lat nawierzchni, pierwotne betonowe płyty znalazły nowe zastosowanie.

"W ramach prac założono rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej jezdni południowej, jej poszerzenie i odtworzenie konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu cementowego przy wykorzystaniu materiału uzyskanego z rozbiórki (do warstwy podbudowy betonowej)" - czytamy na stronach GDDKiA.

A18 - nowa betonka zgodnie z planem

Pierwotna przebudowa słynnej "betonki", czyli pierwszy etap prac związanych z dostosowaniem drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady, ruszył w listopadzie 2004 roku. Do poniemieckiej drogi dobudowana została równoległa jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006. Prace budowalne na omawianym odcinku nr 2 ruszyły w styczniu 2020 roku. Umowa na realizację opiewała na kwotę 254 146 408,87 zł. Łączną wartość kontraktu wyceniono na 286 291 747 zł.



Wykonawcą odcinka jest konsorcjum firm:

KOBYLARNIA S.A. (lider),

MIRBUD S.A.



Nadzór nad pracami prowadzi Ayesa Polska sp. z o.o. przy współpracy z Biurem Inżynierskim Via Regia Sp. z o.o.



