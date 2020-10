​ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do realizacji inwestycji drogowych w nowej perspektywie unijnej. W opracowaniu są dokumenty na 2,5 tys. km dróg - poinformował Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie Ile nowych dróg uda się wybudować? /NDI /Reporter

"Mamy gotowy plan przetargów na 2021 rok, a dokumenty przygotowujemy do roku 2025 a nawet 2027 na inwestycje, na które mamy zgodę ministra infrastruktury" - powiedział Żuchowski.

GDDKiA zamierza w przyszłym roku ogłosić przetargi na 28 odcinków dróg ekspresowych i obwodnic, które po oddaniu do użytku wydłużą istniejące ciągi tras o ponad 330 km. Szacowana wartość ich realizacji to ok. 17,6 mld zł. Ponadto GDDKiA ogłosi też przetargi na zadania na już istniejącej sieci dróg o łącznej długości przekraczającej 330 km i wartości szacunkowej ok. 2,5 mld zł.



Obecnie łączna długość dróg szybkiego ruchu w Polsce to ponad 4 tys. 200 km, z czego autostrady mają długość blisko 1 tys. 709 km, a drogi ekspresowe ponad 2 tys. 494 km. W realizacji jest kolejne blisko 140 km autostrad i ok. 973 km dróg ekspresowych.